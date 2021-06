El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, quiere tener el camino libre para seguir en el sillón de San Esteban cuando acabe la próxima legislatura y dejar la puerta abierta para poder repetir como candidato sin ningún límite de tiempo. El Grupo Parlamentario Popular registró ayer en la Asamblea Regional una iniciativa legislativa que eliminará la limitación establecida en el actual Estatuto del Presidente, que impide a los jefes del Ejecutivo regional y a los consejeros permanecer en el cargo más de dos mandatos.

Este impedimento legal ni siquiera permitiría al presidente ser candidato a la Comunidad en 2023, porque aterrizó en el puesto a mitad de la anterior legislatura, cuando en abril de 2017 sustituyó a Pedro Antonio Sánchez. Por tanto, al llegar las próximas elecciones, López Miras llevará dos mandatos como presidente y habrá agotado el plazo legal, aunque solo habría cumplido seis años en el cargo.

La propuesta del Grupo Popular libera a López Miras de cualquier atadura, dado que tras su aprobación ya no tendría ninguna limitación para seguir presentándose mientras su partido se lo permita.

La reforma propuesta por el PP es mucho más generosa que la registrada por Ciudadanos el pasado mes de febrero, antes de la frustrada moción de censura. La proposición de ley presentada por Cs, que fue retirada tras la ruptura entre los antiguos socios de gobierno, era más cicatera, dado que proponía cambiar el límite de "dos mandatos" establecido en 2014 por el de "ocho años". De esta forma, López Miras habría podido ser candidato en 2023, porque llevaría seis años al frente del Ejecutivo, pero no podría aspirar a la reelección en 2027. Además, Cs aplazaba la entrada en vigor de la reforma al 1 de enero de 2023 con el fin de impedir que el presidente pudiera convocar elecciones anticipadas.

El texto del PP establece que la reforma entrará en vigor para el 1 de mayo de 2022, con lo que se sigue impidiendo el adelanto de los comicios, garantizado así la permanencia en el Gobierno a los nuevos socios del Ejecutivo, los cuatro diputados expulsados de Cs y los tres de Vox, que el pasado miércoles votaron también a favor de los Presupuestos de la Comunidad para este año.

En San Esteban cuentan con los apoyos necesarios para aprobar la reforma, ya que obtendrán el voto positivo de todo el Grupo Parlamentario Popular (16), de los expulsados de Ciudadanos (4) y de los expulsados de Vox (3).

El portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Joaquín Segado, aseguró que la reforma no se hace con la intención de anticipar los comicios, sino de "normalizar" la situación de López Miras. Sostiene que «los presidentes de la Región y de Castilla y León son los únicos cargos públicos que no pueden estar en el puesto más de ocho años, cuando no existe ninguna limitación de mandatos «para los más de 8.000 alcaldes españoles, los 70.000 concejales ni los diputados y senadores".

Segado recordó igualmente que las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura, ambas del PSOE, han eliminado las limitaciones que tenían hasta ahora.

También López Miras defendió ayer que la eliminación del límite temporal "no es más que darle normalidad a la situación de la Región de Murcia e igualarla a la de todos los alcaldes y todos los concejales de España, así como a la de todos los presidentes de comunidad, de todos los diputados, de todos los senadores, a la de los 22 ministros que tenemos en España o a la del presidente del Gobierno".

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Valle Miguélez, dijo que la "prioridad siempre son los ciudadanos y, sobre todo, la libertad de que ellos puedan elegir quiénes quieren que sean sus representantes".