Las piezas ya se van colocando. El Ejecutivo afina ya la fecha en que concederá los indultos a los 12 condenados del 'procés'. Será el próximo martes, 22 de junio, o el siguiente, día 29. Tal y como ya se asumía: "Cuanto antes, mejor". El acuerdo del Consejo de Ministros será previo a la reunión de Pedro Sánchez con Pere Aragonès en la Moncloa, y de él informará posteriormente al Congreso el propio presidente el próximo 7 de julio.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, fue la que este martes, en una entrevista en Canal Sur Radio, ofreció esas dos opciones de fechas con las que trabaja el Gabinete. Ella es la que coordina la tramitación de los expedientes, junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y por tanto es plenamente conocedora de la evolución de cada uno de ellos. Es más, ha sido ella la que en los últimos días venía avanzando que la medida de gracia ya estaba "cerca", mientras que el presidente, Pedro Sánchez, ha rehuido en todo momento bajar al detalle para concentrarse en la "pedagogía" con la que hacer frente a la derecha y apaciguar a su partido. Un reparto de papeles entre el líder y su número dos.

"Cuando decimos, y yo misma lo he dicho, que están cerca, es porque la semana que viene o la siguiente, en no mucho más que dos o tres semanas, tienen que estar terminados", explicó Calvo en Canal Sur Radio, informa Europa Press. Contó entonces que el Ministerio de Justicia está "terminando los expedientes", que son "individualizados".

"Apuesta firme"

Calvo reconoce la relevancia "importantísima" de estos indultos, aunque recuerda que su trámite administrativo es como todos

"No dejan de ser indultos normales y corrientes en los que todos los informes que hay que recabar requieren luego algún tiempo para ir terminándolos, pero en ese sentido no tienen más diferencia. Por eso digo que pronto, porque el ministro de Justicia estuvo en mi despacho no hace más de ocho días y me dijo que los estaban ya perfilando todos y que yo ya supiera cuándo los podía llevar al orden del día", sostuvo. Calvo es la que preside la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano que semanalmente -en esta legislatura, todos los jueves- decide qué asuntos se llevan al Consejo de Ministros siguiente, si bien el jefe del Ejecutivo tiene la potestad de llevar cualquier tema en mano a la reunión con su Gabinete.

Pendiente la ley de memoria

Las palabras de la vicepresidenta, por tanto, conducen a la aprobación de los indultos o el 22 o el 29 de junio. ¿Y podría ser el 6 de julio? "Ahí o antes", respondió. "Cuanto antes los terminemos mejor, porque este es un debate en el que el Gobierno está haciendo una apuesta firme, armoniosa y mirando al futuro de una España que es con Catalunya y de una Catalunya que tiene que empezar a levantar diez años muy frustrantes para los catalanes donde Catalunya ha perdido mucho más", abundó. La número dos insistió en que estos indultos, aunque tengan una "relevancia política importantísima" que "nadie" se la puede quitar, y el Gobierno tampoco, se tramitan, desde el punto de vista administrativo, como todos los demás.

Todo indica que el Ejecutivo optará por el 22 de junio, porque para el 29 Calvo tiene previsto llevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley de memoria democrática, que se remitirá al Congreso tras recibir todos los informes preceptivos de los órganos consultivos, el último del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, explicó que Sánchez acudirá a la Cámara baja después de la cumbre europea de próximo 24 y 25 de junio para dar cuenta de ella. Fuentes socialistas sitúan esta comparecencia en la primera semana de julio, el miércoles día 7, y subrayan que el presidente del Gobierno expondrá también su decisión respecto a la concesión de los indultos. Así, el calendario de los socialistas respalda la aprobación de la medida de gracia a los líderes del 'procés' en las próximas dos semanas. Aunque el presidente no se explayara sobre la iniciativa que marcará la legislatura, la oposición conservadora se lo lanzaría, de modo que el salón de plenos se convertirá, una vez más, en un barrizal sobre este asunto. En este caso, por primera vez desde que los indultos sean otorgados.