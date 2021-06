El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha sugerido este viernes que no irá en las próximas listas de la formación morada y que no tardará "mucho en volver" a su profesión porque, como ha explicado, es un "defensor" de que no se debe estar "mucho tiempo en política".

En una entrevista en Aragón Radio, recogida por Europa Press, Echenique ha señalado que no ha "pensado" lo suficiente "para tomar una decisión así", para la que "tendría que hablar" con sus compañeros. "No lo he pensado, pero sí le aporto mi visión general: no es bueno estar mucho tiempo", ha insistido.

Así, y tras poner de ejemplo al exsecretario general del partido, Pablo Iglesias, Echenique ha dejado claro que en Podemos no vienen a la política "para hacer una carrera profesional". "Después de estar solamente siete años en política se ha ido a su casa. Yo creo que eso tiene que ser una seña de identidad en Podemos, también para mí. Y aunque no he tomado la decisión, estoy dando bastantes pistas", ha incidido.

En esta línea, y aunque su "caso no ha sido tan grave" como el de Iglesias, Echenique ha denunciado el "acoso" que ha tenido que sufrir al ser una "figura de primera línea" de una "formación como" la 'morada'.

"No tardaré mucho en volver a mi profesión porque creo en no estar en política mucho tiempo", ha continuado Echenique, que ha seguido trazando paralelismos con la salida de la política de Iglesias, recordando que ambos saltaron a la primera línea a comienzo de 2014, hace siete años.

Con todo, la decisión sobre su marcha, ha señalado Echenique, deberá esperar un tiempo. "Debería hablar con mis compañeros y esta conversación no ha surgido. Estamos muy centrados en la asamblea y en el trabajo parlamentario y no pensando cada uno en nuestro propio futuro", ha zanjado.