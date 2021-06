La candidata a la Secretaría General de Podemos, Ione Belarra, ha instado al líder de los populares, Pablo Casado, tras la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a que "no se escaquee de la corrupción", porque no es "cosa del pasado" y "tienen que responder ante la ciudadanía y los jueces".

"Sin el apoyo de Cospedal, Casado no sería hoy presidente del PP. Está claro que la corrupción en el PP no son cosas del pasado", ha manifestado en alusión a Cospedal, imputada en el caso Kitchen, por el supuesto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas.

Belarra ha participado este sábado en Cáceres en un acto de su campaña, acompañada por la diputada y portavoz del Grupo Confederal Unidos Podemos, Irene Montero; y la eurodiputada de la formación morada Idoia Villanueva.

En el acto ha defendido "construir un Podemos más colectivo, horizontal y desde abajo; permeable a los movimientos sociales".

Belarra ha apostado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como "próxima presidenta del Gobierno" y ha destacado que "ha abierto las puertas del Ministerio a los trabajadores más precarios" y que "gracias a ella conseguiremos derogar, por fin, la reforma laboral".

En este sentido, Irene Montero también ha respaldado una candidatura de Díaz a la presidencia del Gobierno español "con Ione empujando en la secretaría general".