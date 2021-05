La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha celebrado este lunes que ERC y Junts hayan llegado a un acuerdo para formar Gobierno en Cataluña, aunque no ve "muy esperanzador" que lo hayan anunciado remarcando su objetivo independentista en vez de intentar gobernar "para todos" los ciudadanos y atendiendo los problemas generados por la pandemia.

"Francamente, ya era hora de que se llegara a un acuerdo", ha reconocido Robles en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, poco después del anuncio hecho público por ERC y Junts, ya que cree que Cataluña no se puede permitir "el lujo" de estar dos meses sin formar Ejecutivo y "al margen de los intereses y problemas" de su ciudadanía.

Para la ministra, "lo más importante" es que el nuevo Govern piense "en todos" los catalanes, tanto los que han votado a favor del independentismo como los que no. "Ahora es momento de dejar al lado las conversaciones partidistas y que se piense de verdad en los ciudadanos de Cataluña, su día a día y los problemas que tienen", ha subrayado.

Sin embargo, no ve "muy esperanzador" que ERC y Junts hablen en el comunicado en el que han hecho público el acuerdo de Gobierno de su objetivo común de alcanzar la independencia, pero no de problemas como el proceso de vacunación contra el Covid-19, la salud o la economía. "Me genera una cierta preocupación, se están olvidando de lo que importa de verdad a los ciudadanos", ha lamentado.

Indultos del procés

En cuando a los indultos a los condenados del procés, Robles ha evitado adelantar acontecimientos y ha emplazado a esperar a los informes que emita el Tribunal Supremo, ya que cree que se trata de una cuestión en la que es muy importante estudiar cada caso de forma "individualizada".

La ministra ha defendido la figura del indulto, que ha recordado que está prevista en la ley y no se puede "demonizar", y ha insistido en que el Gobierno adoptará una decisión una vez que cuente con todos los informes precisos, aunque el del Tribunal Supremo no sea vinculante.