El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este miércoles "serenidad", tras la carta con dos balas destinada a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y, citando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que "al PSOE le conviene la tensión en campaña".

"En España no hay un problema de convivencia, hay un problema de polarización instigada por un Gobierno desesperado porque ve que va perder las elecciones en Madrid", ha asegurado el líder de la oposición en un acto de su partido en Aranjuez para presentar una proposición de ley orgánica de protección a las víctimas del terrorismo.

Casado ha recordado cuando en 2008, en una conversación con el periodista Iñaki Gabilondo, Zapatero aseguró que les convenía la tensión y ha acusado al PSOE de agitar el miedo a la derecha y por ello "resucitar" al dictador Francisco Franco, o enfrentar "por sexo y orientación sexual". "Ya no cuela", ha agregado el líder del PP, que ha tildado de "irresponsable" que los partidos políticos intenten mover "las bajas pasiones".

Además, al igual que su candidata en Madrid ha pedido responder con "serenidad" a las amenazas, la misma serenidad con la que el expresidente José María Aznar "salió de un coche reventado por un coche bomba, sacudiéndose la solapa", o la de Mariano Rajoy cuando fue a "una óptica porque le habían reventado las gafas de un guantazo", o la serenidad de las víctimas de ETA.

Casado ha defendido que España es una tierra de "concordia" y no de "crispación" y ha asegurado que ante la crisis sanitaria, el desempleo o las colas del hambre, el Gobierno intenta hablar "de lo que no interesa" y plantear que España es un país en el que "nos pegamos por las calles" o "nos mandamos balas y navajas" o que prácticamente es "una república bananera". "Y a pesar de ellos, aún no lo es", ha apostillado.

Casado ha clausurado un acto en el que también han intervenido la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra; el secretario de Justicia del PP, Enrique López; las víctimas de ETA y candidatos el 4M Marimar Blanco y Daniel Portero; los diputados Teresa Jiménez-Becerril y Jaime Mateu y Ángeles Pedraza.