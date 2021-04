El 4 de mayo no solo habrá urnas. También habrá Consejo de Ministros. Elecciones en Madrid y reunión del Gabinete. Coincidirán, como no había ocurrido hasta ahora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé convocar a su Gobierno el próximo martes, como hace todas las semanas. Por ahora, no considera que deba modificar su agenda por la celebración de unos comicios en una autonomía.

"Madrid es igual que otra comunidad. ¿Cambiamos el Consejo de Ministros por elecciones? El día de las elecciones, 4 de mayo, lo eligió Isabel Díaz Ayuso, no nosotros", justifican a EL PERIÓDICO en el entorno del jefe del Ejecutivo. La fecha de las urnas fue producto de la premura con la que la presidenta regional aprobó la convocatoria.

El miércoles 10 de marzo, a la vista de que PSOE y Ciudadanos habían presentado una moción de censura en la Región de Murcia para tumbar el Gobierno del popular Fernando López Miras, la dirigente madrileña rompió con su socio, la formación naranja, la echó del Gobierno y disolvió la Asamblea autonómica. Con la publicación en el 'Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid' se activaba el proceso electoral, que dura 54 días. 54 días que se agotan el próximo martes, 4 de mayo. Ayuso rompía la tradición de celebrar unas elecciones en domingo, que apenas se ha quebrado en décadas. Los comicios catalanes convocados por Mariano Rajoy en virtud del artículo 155 de la Constitución se celebraron el 21 de diciembre de 2017, jueves.

De viernes a martes

Los Consejos de Ministros se habían institucionalizado los viernes desde los tiempos de Felipe González, desde el 10 de enero de 1986. Sánchez los desplazó a los martes tras formar gobierno con Unidas Podemos en enero de 2020, con la intención de marcar paso y arrebatar el foco informativo al Congreso, que arranca su actividad semanal ese día.

Fuentes de la Moncloa señalan que no ha habido "debate" para mantener la reunión del Gabinete del próximo martes. "El debate sería para cambiar la fecha", aducen. De modo que la previsión es que no haya cambios. Desde el círculo del presidente se recuerda que el Senado ha decidido mantener el pleno programado para esta semana -este martes, de hecho, hay sesión de control al Ejecutivo-. El Congreso, en cambio, ha seguido su costumbre instalada desde hace años: nunca hay plenos la semana previa a unas elecciones, sean de ámbito municipal, regional o europeo (cuando hay generales, las Cámaras están disueltas y solo funciona la Diputación Permanente).

La situación que se dará el próximo 4 de mayo será insólita. España, salvo rarísimas excepciones, celebra desde hace décadas las elecciones en domingo, y por tanto no han coincidido con los Consejos de Ministros. En las madrileñas sí sucederá, porque "no está prohibido", recuerdan fuentes gubernamentales. No obstante, el Ejecutivo deberá tener cuidado con los mensajes que lance la portavoz, María Jesús Montero, porque la oposición los podría denunciar ante la Junta Electoral Central. "Podemos informar de lo que apruebe el Consejo de Ministros, no hablar de los logros anteriores", subrayan las mismas fuentes.

El 4-M ha marcado un calendario nada usual. La campaña arrancó y finalizará un domingo, y no un viernes, y la jornada de reflexión, el 3 de mayo, caerá en lunes, festivo en la Comunidad de Madrid. El martes, sin embargo, será laborable (aunque no lectivo) porque el Gobierno de Ayuso ha decidido no hacerlo festivo. El Ejecutivo de Sánchez tampoco ha movido ficha, porque tiene potestad para declarar jornadas no laborables en todo el país, no en una comunidad.