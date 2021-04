Una vecina y activista de la Unidad Contra el Fascismo y el Racismo (UCFR) ha comparecido este jueves ante el juzgado de instrucción número 11 de Barcelona para declarar que el pasado 1 de febrero fue agredida en un mitin de Vox por una decena de hombres que la golpearon y la insultaron al grito de "puta" y "roja de mierda".

La activista, de nombre Vicky, ha comparecido este jueves ante un juez de Barcelona por la agresión que ha denunciado por parte de militantes de Vox en un mitin electoral, en un caso en que las entidades UCFR y Solidaritat Perifèrica se han personado como acusación particular, junto con la Fiscalía de delitos de odio, contra los presuntos agresores, de los que ya han podido identificar a cuatro, por el ataque y las lesiones causadas.

Los hechos ocurrieron en la Rambla del Carmel, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, durante un acto político de Vox que contaba con la presencia de su líder, Santiago Abascal, el candidato catalán a las elecciones, Ignacio Garriga, y su asesor, Jordi de la Fuente. "Me acerqué al mitin y Jordi de la Fuente me reconoció, entonces varios hombres me rodearon siguiendo sus órdenes, me cogieron por los brazos y entre diez me golpearon y me insultaron al grito de 'puta' y 'roja de mierda", ha explicado Vicky en rueda de prensa después de declarar en el juzgado.

Jordi de la Fuente, entonces secretario de organización de Plataforma per Catalunya (PxC), fue uno de los principales opositores a la apertura en 2017 de una mezquita en la calle Japó, en el distrito de Nou Barris, y actualmente está imputado por un ataque a un centro de MENA en El Masnou (Barcelona) en 2019. "Como activista de Nou Barris es bastante probable que De la Fuente me reconociera porque me había visto en otros actos y, en concreto, por el tema de la mezquita de la calle Japó, ya que yo me manifestaba a favor de la mezquita", ha comentado Vicky, activista también desde el Sindicat de l'Habitatge de Nou Barris.

Vicky, que se había acercado sola al mitin de Vox, asegura que Jordi de la Fuente no la llegó a tocar, pero le identifica como el principal incitador de las agresiones, así como a José Luis T., miembro de la misma formación política. "El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) la atendió allí mismo para dar un primer parte de las lesiones y volvió a ser visitada por el SEM unos días más tarde, cuando le aparecieron los moratones de la agresión", ha explicado su abogada, Júlia Humet. Los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias para poder identificar a los participantes de la agresión a través de las imágenes de vídeo de la prensa que la víctima aportó a la policía.