El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "la libertad es vacunar" y no "enredar y sembrar la confusión y la zozobra" con la vacunación en la Comunidad de Madrid.

"La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la Plaza de Colón, la libertad de hoy es vacunar, vacunar y vacunar", ha manifestado este domingo Sánchez durante su intervención en un acto del PSOE sobre sostenibilidad y cambio climático.

En este sentido, ha añadido, en referencia al Partido Popular, que la libertad "es respetar la voluntad de los electores" y no "lanzarse a capturar tránsfugas en las filas de otro partido". "Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no es actuar una y otra vez en contra del resto de regiones de España", ha advertido.

Por ello, el presidente del Ejecutivo ha insistido en que la Comunidad de Madrid "necesita un Gobierno serio". "No puede ser la primera región de Europa gobernada por la ultraderecha. Debemos parar al Gobierno de la derecha y de la ultraderecha", ha dicho.

Entre los "muchos deberes" que tiene la Comunidad de Madrid, Sánchez ha destacado que tiene que "frenar la curva de contagios" y que "debe poner las bases de la recuperación". "Nadie va a salir de esta crisis solo por mucho que corra", ha alertado.