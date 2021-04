La Comunidad de Madrid y algunas islas de Canarias son las únicas que han levantado el cierre perimetral en un día en el que, no obstante, continúan las restricciones en todo el país ante el aumento de casos de covid-19 y en el que el final del estado de alarma y la vacunación han vuelto a ser protagonistas.

Catorce comunidades, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han decidido dar continuidad a las medidas acordadas para Semana Santa -cuyo plazo de ejecución terminó este viernes- y mantener los cierres perimetrales a la vista de la evolución de los contagios.

Según los datos dados a conocer este viernes por el Ministerio de Sanidad, España ha sumado 56.118 nuevos contagios desde el pasado 1 de abril, inicio de la Semana Santa, y en este período la incidencia acumulada ha aumentado 27,3 puntos, hasta 182 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, y la presión en las UCI ha pasado del 18,4 % al 20,4 %.

Máxima confianza en las vacunas

Desde Las Palmas de Gran Canaria, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido "máxima confianza" en las vacunas y en el criterio de los especialistas pese a los cambios de planificación en la estrategia nacional por la decisión de limitar la administración de AstraZeneca en los menores de 60 años.

Darias ha dicho que el Gobierno analiza varias posibilidades para las personas de menos de 60 años que han recibido una primera dosis de este preparado; una de ellas sería la inyección de una segunda dosis de otra vacuna RNA, como en Alemania y Francia.

Otra alternativa sería que no se les vuelva a vacunar con otra dosis más, pues los estudios aseguran que con la primera de AstraZeneca se logra una inmunidad del 70%.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha solicitado de "manera formal" al Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión de Salud Pública, que los menores de 60 años puedan vacunarse de manera voluntaria con AstraZeneca.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, durante una visita al Wizink Center, en el que se ha habilitado el tercer dispositivo de vacunación masiva de la región que comenzó a funcionar ayer.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado en su cuenta de Twitter que "vacunarse" es "seguro" y la "única solución" para frenar el virus.

"Lo haré en cuanto llegue mi turno", ha escrito, a la vez que ha recalcado su "confianza plena" en la sanidad pública y en sus "magníficos profesionales".

Un mes para el fin del estado de alarma

Además de las vacunas, el final del estado de alarma el próximo 9 de mayo ha estado en el debate.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado convocar la Conferencia de Presidentes para gestionar el país tras el 9 de mayo porque "España necesita certezas, no un Gobierno que pase del estado de alarma al caos".

Ante la junta directiva del partido que se ha celebrado esta mañana en Oleiros, Feijóo ha considerado que "lo mínimo" que se pude hacer en estos momentos es una reunión "para poner sentido común ante la falta de sentido común del Gobierno de España".

Ha sugerido que al Ejecutivo central "no le interesa" convocar esta conferencia porque "quizá no tenga apoyos", pero las autonomías, añade, no tienen "más interés que acertar" porque el 9 de mayo habrá un "vacío legal" que es necesario gestionar, entre otras medidas, con una ley sanitaria.

En este sentido, Darias cree que el estado de alarma "ha sido muy útil para contener el virus, pero no puede existir indefinidamente".

Ha pedido "corresponsabilidad y responsabilidad" para afrontar la próxima etapa, pues entiende que "lo que no se puede hacer es lucha partidista con el estado de alarma, no todo vale en política".

Los contagios, al alza

Este sábado los territorios han actualizado sus datos; Euskadi, por ejemplo, ha registrado en las últimas horas un importante incremento de los contagios, hasta los 920, lo que ha elevado la positividad hasta el 8,9 %, la más alta desde hace una semana.

La ocupación en las UCI sigue aumentando en Cataluña y se sitúa ya en 498 pacientes, a punto de superar la barrera de los 500 críticos cuando aún no se ha notado en la curva epidemiológica el impacto de los festivos de Semana Santa, lo que podría empeorar más la situación.

La cifra de muertes en la Comunidad de Madrid se mantiene por debajo de 20 en los últimos días, con 16 nuevos fallecimientos comunicados este sábado, pero siguen al alza los contagios, que llegan a 2.653 y aunque las hospitalizaciones han descendido ligeramente la presión asistencial en las UCI sigue creciendo.

La Rioja, Andalucía, Castilla y León o Valencia han comunicado ligeros aumentos de los casos de contagio respecto al día anterior y Navarra, que está entre las comunidades con mayor incidencia acumulada, ha sumado este viernes 222 nuevos casos, un descenso respecto al día anterior -293 infecciones-, si bien la cifra continúa por encima de los dos centenares de casos diarios.

Este sábado también se ha conocido que el Gobierno de Canarias prorrogará los cribados para contener la transmisión del SARS-COV-2 mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros que entren en las islas desde el resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima.