El líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de los disturbios producidos este miércoles en Vallecas durante el acto de presentación de su candidatura para las elecciones del próximo 4 de mayo.

"Marlaska es directamente responsable de todas las agresiones que se produjeron. Montó un dispositivo policial gigantesco que no se usó como es debido", ha criticado el presidente de Vox en entrevistas en Antena 3 y Tele Cinco, recogidas por Europa Press.

Abascal ha denunciando que sus dirigentes y simpatizantes fueron "acosados, agredidos e insultados" a "tan solo 18 metros de distancia". Y ha asegurado que él mismo recibió el impacto -"hoy tengo la cara dolorida"- de una botella de plástico llena de líquido; a la vez que ha mostrado un adoquín recogido de la plaza de Vallecas donde celebraron el acto.

El líder de Vox ha insistido en que los efectivos de la Policía Nacional tenían órdenes de "no actuar" para impedir esos "ataques" a Vox y sus seguidores sufrieron el lanzamiento de "botellas y adoquines" que, según ha denunciado, podían incluso haber matado a alguien en el caso de haber impactado en una de sus cabezas.

"No pasó una desgracia porque Dios no quiso", ha reiterado defendiendo su derecho a celebrar actos políticos en todos los puntos de España y acusando al exvicepresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de "criminal" y "mentiroso patológico" por acusarles de acudir a Vallecas a provocar. De hecho, ha señalado a Unidas Podemos como responsable del acoso a Vox y también a PSOE y Más Madrid, que firmaron un manifiesto contra ellos.

En este punto, Abascal ha advertido de que no acepta "equidistancias" y el Ministerio del Interior debe garantizar la celebración de sus actos políticos. Y ha rechazado que él provocara la violencia bajando de la tribuna. "No puedo admitir que hemos roto el cordón policial, no es verdad. Subí a la tribuna y nos estaban lanzando objetos", ha denunciado explicando que se acercó al cordón policial para contar los "escasos" pasos que les separaban.

"Las piedras solo las lanzaban unos. Estábamos ante un acto de violencia organizado para evitar que habláramos", ha insistido exigiendo al Gobierno que ponga todos los recursos públicos "al servicio de la seguridad y la libertad".

Contra las encuentas

Respecto a las perspectivas electorales de Vox el próximo 4 de mayo, se ha mostrado seguro de que las encuestas se equivocan, "voluntariamente" además, y ha recordado que ya sucedió en anteriores comicios, como los de Andalucía o las elecciones generales.

Tras la jornada electoral, ha dicho que su presencia o no en el Gobierno regional es lo que menos les importa y su objetivo es "ganar al comunismo". "Rocío Monasterio es la mejor candidata para gobernar Madrid", ha defendido.