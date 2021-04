La ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, insistió este miércoles en Lituania en el interés de España en que se acuerde para antes del verano un certificado europeo de vacunación contra la covid que permita los viajes de forma "segura y ordenada".

En una rueda de prensa en Vilna durante la primera etapa de su gira por los países bálticos, González Laya explicó que España quiere una solución comunitaria para aliviar los desafíos a la movilidad que ha suscitado la pandemia y resaltó que Madrid no busca un pasaporte, sino un certificado.

"Queremos que sea un sistema europeo y queremos que sea un certificado -no un pasaporte- para facilitar la vuelta de la movilidad de una forma ordenada y segura", explicó al ser preguntada al respecto.

El certificado, frente a lo que supondría el pasaporte, "no es discriminatorio" porque permitirá a los ya inmunizados los desplazamientos con menos medidas de seguridad (test PCR a la llegada y cuarentenas) pero no impedirá a los no vacunados los movimientos, matizó la ministra.

Los inmunizados podrían emplear una "vía rápida", mientras que los no vacunados "podrán moverse, pero por la vía lenta, porque suponen un mayor riesgo" para la salud pública, indicó.

A este respecto, recordó la expectativa de Madrid de que este certificado europeo pueda entrar en funcionamiento "como muy tarde" en junio, tras superar todos los trámites pertinentes.

González Laya declaró que para España, un país que recibe anualmente hasta 90 millones de turistas, es "esencial" volver a la movilidad de una forma ordenada". El turismo suponía hasta la pandemia casi el 13 % del producto interior bruto (PIB) y del empleo de España.

La ministra española destacó que la segunda prioridad de Madrid con respecto a la covid es la campaña de vacunación y repitió el objetivo del gobierno de alcanzar la "inmunidad de grupo para el verano", siempre y cuando se reciban las dosis acordadas.

Respecto a las vacunas manifestó que España seguirá las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), tanto en el caso de AstraZeneca como en el de cualquier otra fórmula que salga al mercado: "Si se aprueba, consideraremos que es segura", afirmó.