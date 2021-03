El ya ex vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha hablado en una entrevista esta mañana sobre cómo van a afectar a Podemos los cambios. "Le va a sentar muy bien al espacio una coralidad que nos va a hacer mucho más fuertes y mucho más competitivos a nivel electoral cada uno en su puesto", ha dicho. "Tanto Yolanda, como Ione, como Irene, que van a ser las negociadoras, tiene formas mucho más amables que las mías, pero a lo mejor algunos me echan de menos en las negociaciones", ha explicado entre risas. Iglesias también ha confesado que, en la etapa que termina, "hay muchos asuntos que para mí han sido muy difíciles de tragar, pero que no podía hacer grandes exigencias porque no estaba firmado en el acuerdo de Gobierno".