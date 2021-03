El Meliá Palma Bay, el hotel covid del Palau de Congressos al servicio del IB-Salut, ya cuenta con turistas extranjeros que han dado positivo en coronavirus al llegar a la isla a través del puerto o del aeropuerto. En este establecimiento, que en marzo del año pasado fue cedido al Govern por un acuerdo con la compañía hotelera, hasta el domingo había once personas contagiadas. Entre ellas, turistas extranjeros, incluyendo alemanes. El portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, explicó ayer que los viajeros internacionales que se contagien durante sus vacaciones en la isla serán redirigidos a este establecimiento o confinados en sus hoteles.

Según pudo confirmar ayer este diario, en el Palma Bay hay once habitaciones ocupadas por personas que están aisladas por coronavirus y han llegado a la isla a través de Son Sant Joan o por vía marítima. Además de estos viajeros extranjeros, entre ellos alemanes, en otros dos cuartos se alojan residentes baleares que también pasan allí el confinamiento por covid. El acuerdo actual de cesión del hotel, que estuvo medicalizado durante el primer estado de alarma, hasta el 21 de junio, se extenderá en principio hasta el 30 de mayo.

Además de los turistas y residentes contagiados, en el Palma Bay se aloja personal sanitario que ocupa tres habitaciones. En este caso han sido derivados allí porque conviven con otras personas de riesgo a las que podrían infectar por su labor esencial en la sanidad.

Desde la conselleria de Salud explicaron que el hotel de la calle Felicià Fuster ha estado habilitado ininterrumpidamente desde el año pasado, aunque no haya habido actividad turística, y que está a disposición de residentes y viajeros que no tengan un alojamiento para superar la enfermedad con todas las garantías. Esgrimen que esa decena de positivos que están en el establecimiento no tienen por qué ser turistas, de todas formas concretan que hay once personas alojadas a fecha del pasado domingo. Asimismo, en Salud subrayan que podría también haber turistas contagiados que no están en el Palma Bay porque pasan la enfermedad en sus propios alojamientos.

El Govern no paga alojamiento

El conseller de Modelo Económico y Turismo, así como portavoz del Govern, Iago Negueruela, confirmó ayer que existe un hotel covid como el Palma Bay en cada una de las islas y no solo es para turistas, también para residentes de otros lugares que no puedan regresar a casa o personas que no tengan su residencia cerca. En cualquier caso, los turistas que den positivo durante sus vacaciones en Mallorca serán alojados en el Palma Bay, o en las habitaciones habilitadas para positivos en sus hoteles, hasta que hayan superado la enfermedad.

Negueruela indicó también que en ningún caso el Govern se hará cargo de sufragar el alojamiento de los turistas que den positivo. "La factura se pasará al Ministerio para que la haga llegar a la sanidad europea", aseveró. Asimismo, el portavoz del Govern indicó que el Ejecutivo tampoco pagará las pruebas anticovid que exige el Gobierno alemán para el regreso de sus ciudadanos que están de vacaciones en Mallorca y el resto de islas del archipiélago. "Cada turista se pagará su prueba y lo que hemos hecho nosotros es poner a disposición de los hoteles, agentes de viajes y aerolíneas un listado de laboratorios de la sanidad privada para que se puedan realizar estas pruebas y los turistas puedan regresar a sus países de origen", afirmó Negueruela.

Hay que recordar que hay programados 522 vuelos entre Alemania y Mallorca hasta el lunes de Pascua. Ello significa que durante esta Semana Santa miles de turistas alemanes pasearán por Baleares y algunos más de los once ya contagiados puede dar positivo.

El pasado viernes la canciller alemana, Angel Merkel, firmaba un decreto donde exigía a todos los turistas que habían viajado a Mallorca que antes de subir al avión en Son Sant Joan debían haber pasado una prueba para descartar contagio por coronavirus. Este anuncio provocó que el Govern tuviera que ponerse a trabajar y habilitar los laboratorios privados para la realización de estas pruebas y evitar así que ningún turista alemán no pueda regresar a su país.

Los visitantes alemanes ya comenzaron ayer a hacerse las pruebas diagnósticas que obliga Alemania en hoteles y laboratorios de la isla. A partir de hoy las deben presentar antes de subirse al avión rumbo a su país.

Por otra parte, el Govern presentará mañana el dispositivo de inspectores para que controlen a los turistas durante la Semana Santa. De forma especial deberán vigilar que en los encuentros que realicen los turistas sean de un máximo de dos núcleos de convivencia. Todos los inspectores de la Comunidad Autónoma se dedicarán a esta labor.

Habtur colabora en la vigilancia

El presidente de Habtur, Antoni Barceló, explicó ayer, a raíz del dispositivo especial de vigilancia que se pondrá en marcha en Semana Santa, que "el control que ya llevamos los propietarios se verá reforzado y consideramos que es una buena noticia y estamos a disposición del Govern y Guardia Civil para colaborar con ellos". Barceló recordó que "los socios de Habtur y propietarios de viviendas vacacionales son los primeros interesados en el cumplimiento de la normativa y garantizar la temporada turística de este año".

La asociación dará a conocer la normativa y los protocolos a sus clientes, pero también recordaron que ellos no son inspectores y "los clientes nos pueden engañar".

Una asociación de restauración recurrirá el cierre de los interiores

La Associació de Restauradors de Mallorca ha decidido recurrir la orden del Govern, que acordó el cierre del interior de estos negocios. Estos empresarios han contratado al despacho de abogados Luna-Garau para que les represente en la demanda que pretenden presentar para recurrir esta decisión. La asociación cuestiona que se intente demonizar al sector y hacerle responsable de los contagios. No entienden que se adopten estas medidas tan drásticas cuando Balears es una de las comunidades con un índice más bajo de contagios. Este grupo de empresarios anima a otros afectados a que se sumen a este iniciativa judicial para defender sus intereses.