La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que se ampliará hasta los 65 años la vacunación con AstraZeneca, que se reanuda el miércoles, después de que las autoridades europeas reiteraran que el fármaco es seguro.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este lunes al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que Sanidad y los responsables de las comunidades han ratificado la propuesta del departamento de Darias.

La responsable de Sanidad ha explicado que queda abierta la posibilidad de ampliar la vacunación con AstraZeneca al colectivo de más de 65 años, "pero esperaremos a que la Ponencia de Vacunas estudie la efectividad de este fármaco para esa franja de población como apunta un ensayo", ha dicho.

Se refería Darias al ensayo clínico de Estados Unidos que muestra una eficacia del 79% frente a la Covid-19 y que señala que entre los mayores de 65 años aumenta hasta el 80%.

Hasta ahora la vacuna del grupo anglo-sueco era administrada solo a trabajadores esenciales, entre otros grupos, menores de 55 años.

El próximo miércoles se retomará la vacunación con AstraZeneca en los grupos de funciones esenciales, en los que había quedado suspendida, de forma simultánea a los grupos etarios de 55 y 65, ha dicho Darias, al insistir en que "las vacunas son seguras y salvan vidas" y "son el horizonte de esperanza".

Preguntada sobre la posibilidad de que alguien se negara a vacunarse con una determinada marca y eligiera hacerlo con otra, la ministra se ha limitado a señalar: "No está contemplada en la Estrategia de Vacunación. Si no se vacuna, por ahora no se vacunaría".

Sobre la inclusión de la vacuna rusa Sputnik que ha trasladado la Comunitat Valenciana, la ministra ha recordado que la estrategia española incluirá todas aquellas que tengan "al aval y la garantía de la EMA" pero esta en concreto llevará unos tiempos diferentes al resto porque no se fabrica en suelo europeo y hace falta una certificación.