El vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Podemos en las elecciones madrileña, Pablo Iglesias, ha recordado este lunes al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que ambas formaciones se tendrán que "poner de acuerdo después" de la noche electoral para gobernar en la región.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Iglesias ha insistido en que no tendrá "ni una palabra mala con ninguna de las candidaturas progresistas" que se presentan a los comicios autonómicos del 4 de mayo, en referencia a PSOE y Más Madrid.

En este sentido, ha asegurado respetar la estrategia de Gabilondo, aunque ha señalado que los votante de izquierda "se desmovilizan" si ven discusiones y peleas en el bloque progresista.

Sobre el candidato del PSOE, ha dicho que "se mueve hacia el centro" para "atraer" votos "de Ciudadanos y del PP". "Respeto su estrategia. No me no me van a escuchar ninguna palabra mala con ninguna candidatura progresista que creo que vamos a tener que ponernos de acuerdo después", ha insistido.

Así, ha recalcado que si el bloque progresista suma "se tendrán que poner de acuerdo" porque, en su opinión, "los madrileños se merecen un gobierno decente que respete la Constitución y sus artículos sociales". "A la derecha le interesa que estemos con pullas y reproches. Yo ahí no voy a entrar", ha defendido.

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha indicado que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por su "clima de confrontación".

En una entrevista con 'La Sexta', recogida por Europa Press, Gabilondo ha indicado que no le gusta el modo de plantear la situación que tiene la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y Pablo Iglesias de "confrontación, extremismo y anulación del contrario".

A la pregunta de con quién pactaría para gobernar en la Comunidad de Madrid, el portavoz socialista ha dicho que lo haría con Ciudadanos y Más Madrid, que es lo que hubiera querido en 2019 porque así se hubiera construido "un espacio plural y abierto". "Con este Iglesias, no. Yo digo 'no' a Podemos en este clima de confrontación y extremismo", ha lanzado.

"Indicios de delito" en el Gobierno de Ayuso

Preguntado sobre Ayuso, Iglesias ha mantenido lo que dijo hace una semana y es que cuando la presidenta regional salga del gobierno de la Comunidad de Madrid y "se levanten las alfombras", ha vaticinado, probablemente los jueces "encuentren indicios" de delitos para imputarla como ha ocurrido con sus antecesoras Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, así como con los casos de corrupción en el PP.