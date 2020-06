Vox, a los inmigrantes que quieran venir a España a cobrar la renta mínima: "No tenemos dinero para todos"

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha hecho un llamamiento a los inmigrantes ilegales que estén pensando en venir a España de forma ilegal para cobrar el Ingreso Mínimo Vital, para decirles que "no vengan" porque, "lamentablemente no hay dinero para todos".

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso, Espinosa de los Monteros ha criticado la medida puesta en marcha por el Gobierno porque, a su juicio, parte de su contenido es "inaceptable" y, ha mostrado su preocupación, principalmente, por el efecto llamada que ha generado al incluir entre los beneficiarios de la prestación a las víctimas de trata de personas.

El portavoz de Vox denuncia que la mayoría de estas personas que intentan o logran llegar al país lo hacen a través de las mafias y, por tanto, todo aquel que denuncie que ha sido víctima de este tráfico ilegal pueden cobrar las ayudas. "Y España no tiene capacidad", ha advertido.



Acusa al Gobierno de irresponsable

En su intervención ha hecho referencia a los videos que circulan por Youtube y que su partido ya hizo públicos este lunes. En ellos puede verse como personas de origen árabe explican en su idioma las características del IMV. Y para contrarrestar estas informaciones, Espinosa de los Monteros ha decidido usar la rueda de prensa para enviar un "contrallamamiento" a los inmigrantes ilegales y pedir que no vengan a España. Lo ha hecho en sendos discursos en inglés y francés.

"Quienes están pensando en migrar por las noticias, no vengan, porque el poco dinero que tenemos está para pagar a los españoles que se han quedado sin trabajo, a los que no les llegan los ERTES o a los que se les ha prometido ayudas y no han llegado", ha declarado, para insistir después en que el país "no puede acoger" a nadie ahora y que no tiene tampoco "capacidad para pagar".

A su juicio, el Gobierno está cometiendo una "irresponsabilidad" haciendo un llamamiento a estas personas a realizar un "largo y muy peligroso viaje" para encontrarse con "una enorme decepción".