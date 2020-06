Una edil malagueña del PP sigue un pleno desde una tumbona en la playa

El Partido Socialista de Torrox ha denunciado en las redes sociales que la concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Torrox, Paola Moreno, ha asistido al pleno telemático que se ha celebrado este lunes en la Mancomunidad de la Costa del Sol-Axarquía desde una tumbona en la playa.

El PSOE no sale de su asombro y recuerda que la concejal cobra unos 100 euros por asitir al pleno. Para el PSOE, el hecho de que no haya tenido reparo en asistir desde una tumbona en la playa supone una falta de respeto hacia el pueblo que representa en medio de una crisis como la del Covid-19.

Para el secretario general del PSOE de Torrox, Juan Manuel Cortés, la actitud de la concejala de Hacienda de Torrox daña la imagen de la clase política. "Lo peor es que no es la primera vez que sucede y ni será la última. Aquí nos tienen acostumbrados a esto".

Los socialistas recuerdan que esta edil ya salió a los medios de comunicación a nivel nacional por ir al supermercado a hacer la compra y recoger a sus hijos del colegio con un vehículo municipal.

Paola Moreno no sólo es concejal de Hacienda de Torrox, sino también teniente de alcalde, explica Juan Manuel Cortés, por lo que su actitud daña la imagen del Ayuntamiento e incluso de la Mancomunidad de la Costa del Sol-Axarquía.

"En ese pleno también ha estado el alcalde de Torrox, Óscar Medina, que le podía haber dicho algo en privado pero esta es la actitud del PP en el municipio torroxeño. Nos parece una irresposabilidad y una falta de respeto. Hay que saber estar en los sitios y la actitud de Paola Moreno no sólo debería ser cuestionada por el regidor torroxeño sino también en el seno de la Mancomunidad porque indudablemente daña su imagen".

Para, la concejal y teniente alcalde de Torrox, Paola Moreno, se trata de una jugada de la oposición que no encuentra otra cosa para criticar de su gestión en el Consistorio torroxeño.

Según Paola Moreno, "ha habido otros concejales que han asistido al pleno desde un coche, o que incluso tenían la pantalla enfocada al techo y no se sabía quien estaba al otro lado e incluso ha habido ediles del PSOE que no tenían fondo de pantalla y no se sabía qué personas estaba ahí".

Moreno ha explicado a La Opinión de Málaga que ha querido cumplir con su "responsabilidad política. "A las 15.30 horas me he ido con mis hijos a la playa, al pasar a la segunda fase, premiándolos por el buen comportamiento que han tenido durante el confinamiento y es verdad que a las 17.00 horas había una reunión del pleno de Mancomunidad y desde la tumbona en la que estaba he querido cumplir con mi responsabilidad política y en todo momento he estado atenta a la reunión".

"Podía no haber asistido pero siempre intento cumplir con mi responsabilidad. Quizá deberían dar explicaciones quienes han asistido sin mostrar su rostro porque a mí se me ha visto en todo momento que estaba prestando atención y no estaba jugando con los niños en la playa. Aquí vemos a Irene Montero con sus hijos paseando por todos lados y no pasa nada pero a mí me han pillado en la playa y ya está", ha ahondado.

Paola Moreno ha insistido que ha intentado conciliar su vida familiar con su vida política. "Precisamente, cuando iba a empezar la reunión le he dicho a mi marido que cogiera a los niños y se fuera con ellos a la orilla para poder estar atenta al pleno".

La edil ha reiterado en que no ha hecho nada malo aunque visto el revuelo mediático que se ha formado intentará evitar este tipo de situaciones en el futuro. "La gente de Torrox me conoce y conoce mi trabajo. En la primera legislatura gobernamos en minoría y esta segunda hemos conseguido la mayoría absoluta algo que no había logrado ningún partido".

Paola Moreno insiste en que es madre y concejal y recuerda que hace años, siendo edil de Infraestructuras y Servicios Operativos, le acusaron de ir al supermercado con el coche del parque móvil municipal, "cuando venía de ver una obra en el campo y, de camino a casa, paré un segundo a comprar pañales porque mi marido me había llamado para decirme que se habían acabado. Había sido madre recientemente y paré de camino a casa, a las tres y media de la tarde. Qué madre no hubiera hecho lo mismo?".

En el pleno se han tratado asuntos como la cesión de las partidas de turismo a socorrismo y medidas para hacer frente al Covid-19 en las playas y sobre la oportunidad de hacer una fusión mixta de la empresa pública de aguas de la Axarquía, Axaragua.