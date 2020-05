Simón no tiene "ningún temor" a ser investigado por la gestión de la Covid-19

El Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no tiene "ningún temor" a que se le investigue por la gestión de la Covid-19 y ha asegurado que "dará toda la información que tenga que dar y el juez actuará cómo tenga que actuar".

Esta era la respuesta de Simón este lunes en rueda de prensa sobre si tiene miedo a ser investigado en el marco de la querella presentada contra altos cargos de Sanidad, entre los que se encuentra, por la gestión de la pandemia.

"Me han comentado que alguien ha interpuesto una querella", ha comentado Simón, tras señalar que "personalmente" no tiene "ningún temor a que se me investigue o no se me investigue".

Aunque ha dicho que desconoce cuál es el procedimiento en estos casos porque nunca ha estado "en una situación como esta", el experto ha reconocido que no ha recibido "ninguna información sobre nada" y ha insistido en que tanto a nivel nacional como autonómico se ha hecho "todo lo mejor que se ha podido" para combatir la pandemia.

Respecto al efecto que pudo tener la manifestación del 8M en Madrid para el desarrollo de la Covid-19, Simón ha explicado que se han revisado los datos "mil veces" porque "en aquel momento era importante hacerlo y posteriormente era importante verificar si había influido en los contagios.

"Y claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal", ha subrayado, al señalar que no cree conveniente "insistir en este tema y menos cuando en los días alrededor del 8M y en las semanas previas hubo muchísimos más eventos que pudieron significar lo mismo".

El epidemiólogo ha recordado que la mayor manifestación del 8M se produjo en Madrid, una ciudad con uno de los metros mas saturados de España, en el que se producen infinidad de contactos entre las personas en los trayectos, lo que podría haber tenido un efecto en los contagios "mucho mas grande que el que pueda suponer alguno de estos eventos".

Por ello, ha recalcado que "aunque hubiera podido haber un posible efecto de alguno de estos eventos masivos, fuera el que fuera, lo habría enmascarado".