Ayuso seguirá adelante con el recurso ante el Supremo por el cambio de fase

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no retirará el recurso que el Gobierno regional interpuso contra la decisión de denegar el pase a la región a la fase 1 de la desescalada en las dos ocasiones anteriores e insiste en conocer los criterios que se siguen.

En una videoconferencia con periodistas, desde la Real Casa de Correos, la dirigente regional ha incidido en que lo único que va a decaer en la solicitud son las "medidas cautelares" interpuestas, porque "evidentemente ya no tiene sentido".

"Nosotros nos vimos en la obligación de acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo no para pedir el cambio de fase sino para saber por qué no se cambiaba de fase, qué criterios objetivos había y por qué no se estaban dando con la transparencia que requiere la Ley de Salud Pública del año 2011", ha explicado.

Ayuso ha sostenido que el recurso "sigue adelante" y ha recalcado que la primera semana que les denegaron el pase no hubo informe y la siguiente se les remitió después de haberlos publicado un medio de comunicación. "Nosotros nos vemos obligados a recurrir a los ámbitos normales de un Estado de derecho para hablar entre administraciones cuando hay una petición de esta magnitud", ha apuntado.

Respecto si a ahora ha prevalecido el criterio técnico o político a la hora de permitir el cambio de fase, la presidenta regional ha sostenido que ellos creían que los criterios técnicos se cumplían desde hace dos semanas pero ha deslizado que, en esta ocasión, han presentado, además, "unos índices cada vez mejores".