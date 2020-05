Simón: "Ni yo ni nadie puede garantizar el riesgo cero"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que ni él ni nadie puede garantizar que el "riesgo va a ser cero" si en julio se permite la entrada de turismo extranjero en España.

En rueda de prensa este jueves, el epidemiólogo ha sido preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable de la desescalada, Teresa Ribera, que ha situado en julio la vuelta del turismo extranjero a España en condiciones de seguridad.

Lo ha dicho en una entrevista con Efe en la que ha calificado de "irresponsabilidad" una prematura apertura masiva al turismo porque podría poner en riesgo a la población española ante la pandemia de coronavirus.

"En salud, en ciencia y en prácticamente nada se puede asegurar el riesgo cero", ha manifestado Simón, aunque ha señalado que "hay que entender los márgenes de riesgo y reducirlos a cero" y ha comentado que queda todavía un mes y medio para la fecha comentada por Ribera.

En este sentido, ha señalado que existe todavía un margen "importante para ver cómo evoluciona la epidemia, las capacidades, las medidas de prevención y control" y ha advertido de que "las cosas no se hacen de forma aleatoria ni de un día para otro" y se "aplican y se proponen cuando hay que aplicarlas".

Simón ha destacado el esfuerzo enorme que están realizando las comunidades con el desarrollo de unas medidas de salud pública que "hace unas semanas eran imposibles" y que, ha anunciado, se seguirán desarrollando de aquí al mes de julio.

Pese a ello, ha reiterado que no puede decir si en el mes de julio España estará en situación de aceptar turistas, ya que eso depende de la situación en los países de origen de estos y del riesgo que suponga que vengan, pero ha indicado que "podemos ir preparándonos".



Presiones externas

Por otro lado, Simón ha insistido en que las decisiones de cambio de fase se toman sobre informes técnicos, de la manera "más objetiva posible" y sin que influyan presiones externas como "imágenes puntuales o percepciones personales".

Así ha respondido al ser preguntado por si las imágenes de las playas de Barcelona pueden influir en un posible paso de la ciudad a la fase 2 la próxima semana, en la que está previsto, entre otras cuestiones, que desaparezcan las franjas horarias.

Sobre ello, Simón ha recordado que se ha propuesto mantener una para los grupos vulnerables, tal y como establecía la orden de flexibilización de medidas en la fase 2 publicada en el BOE el pasado sábado, si bien no ha podido avanzar cuál será la "decisión final" que se aplique de cara al lunes. "Hay que tener en cuenta las propuestas de todos, son decisiones más complicadas de lo que parece (...) Todos los sectores tienen que opinar. La decisión será el consenso que se consiga entre todos", ha zanjado.

Al epidemiólogo no le ha gustado ver las playas de Barcelona llenas de personas sin mantener las distancias de seguridad, pero ha precisado que la decisión de cambio de fase "no se puede basar en una situación como esta, en una imagen puntual que no sabemos si es generalizada".

"Estamos haciendo un esfuerzo muy importante y por eso tenemos un equipo muy potente de técnicos del Ministerio, que nos apoyamos unos a otros y tratamos de no dejarnos influir por imágenes puntuales, percepciones personales, comentarios que puedan hacer colegas o presiones externas, tratando de ser lo más objetivos posible", ha enfatizado el experto.

Por ello, ha advertido de que si se trata de utilizar esas imágenes u otras declaraciones o actividades para tratar de presionarles, "lo único que hacen es generar ruido". Sin embargo, ha lamentado que esas imágenes generen una "cierta sospecha de que no hay una conciencia clara en la población sobre los riesgos a los que estamos potencialmente expuestos".