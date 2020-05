La cadena hotelera donde se hospeda Ayuso niega haber recibido un contrato del Gobierno regional

Room Mate Group sostiene que "es absolutamente falso" que haya solicitado, recibido o que haya sido adjudicatario de cualquier contrato con la Comunidad de Madrid.

"Nunca hemos solicitado, ni nos han adjudicado ni hemos recibido pago alguno desde ninguna de las consejerías u organismos de la Comunidad de Madrid, Generalitat de Cataluña, País Vasco, Nueva York, París, Florencia o Milán, donde estamos prestando ayuda" por la pandemia del coronavirus, subraya la cadena hotelera en un comunicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está alojada desde el pasado 16 de marzo en un apartahotel de lujo, propiedad del empresario hotelero Kike Sarasola, presidente de Room Mate Group.

La cadena de hoteles aseguró este martes que Ayuso pagará "personalmente" la factura del apartamento, "sin coste alguno para la Comunidad de Madrid", corroborando así la versión dada por el Gobierno regional.

Room Mate Group ha cedido a la Comunidad de Madrid sus seis hoteles en la capital durante la pandemia del COVID-19, cuatro para personal sanitario y otros dos para personas mayores sin coronavirus.

La periodista Eva Lamarca advirtió ayer en su cuenta de Twitter de que ha habido un cambio en un contrato del Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid de la Consejería de Políticas Sociales adjudicado inicialmente a Room Mate por un importe de 565.749,58 euros con IVA incluido.

En un contrato posterior, el nombre de la adjudicataria es la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y el importe se reduce a 240.443,57 euros IVA incluido.

En una nota de prensa, la cadena hotelera precisa que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid introdujo "por error" en el Portal de Transparencia una adjudicación de contrato a la compañía, pero este acto fue rectificado "de inmediato".

El contrato mencionado pertenece al Tercer Sector y "nunca" a Room Mate Group, según esta empresa.

La cadena de hoteles lamenta "profundamente" que en un momento de crisis como este se esté utilizando su marca para "tergiversar información".

Desde el inicio de esta crisis, aseguran, "nuestra única intención ha sido la de ser solidarios, generosos y responsables con todos los colectivos que lo han necesitado cediendo siempre de manera gratuita y desinteresada todos nuestros establecimientos".

Indican que Room Mate Group es la única cadena hotelera que hasta hoy ha ampliado el plazo hasta el 31 de mayo acogiendo de manera gratuita a los sanitarios en sus establecimientos para evitar posibles contagios.

La empresa lamenta que se esté "malinterpretando" esta situación y subraya que sigue centrada en su deseo de "contribuir a combatir la pandemia desde todos los frentes posibles".

Apartamento de larga estancia

Por otro lado, ayer reveló que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagará 80 euros por noche por el apartamento de larga estancia donde se ha hospedado para gestionar la crisis sanitaria, desde que contrajo el coronavirus el pasado 16 de marzo.

Así lo aseguró el grupo hotelero en un comunicado en el que indicó que antes de comenzar el estado de alarma puso a disposición de la dirigente regional este apartamento dado que necesitaba "un lugar óptimo para la gestión de la crisis durante la situación excepcional".

Al hilo de las informaciones publicadas en distintos medios, desde la compañía hotelera lamentaron que se esté "malinterpretando esta situación", cuando ellos siguen centrados en su deseo de "contribuir a combatir la pandemia desde todos los frentes posibles".

Por su parte, fuentes del Gobierno regional ya habían asegurado a Europa Press que el coste de este alojamiento en ningún caso iba a suponer un gasto para las arcas de la Comunidad de Madrid.

Iglesias avisa de un posible nuevo caso de corrupción en el PP

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que si finalmente se demuestra que el apartamento de lujo en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se lo está pagando un empresario", será un nuevo "caso de corrupción" en el PP, y ha avisado de que la ciudadanía no lo va a consentir, y menos "en una situación de pandemia".

Iglesias sobre Ayuso: "Tiene derecho a vivir donde quiera pero que se lo pague ella". Agencia ATLAS / EFE

Así lo ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en la que el presidente del PP, Teodoro García Egea, le ha preguntado sobre las funciones que tendrá en el desconfinamiento, y le ha acusado de "olvidarse de la gente".

Tras defender que el Gobierno está velando por el interés general, Iglesias ha denunciado que, sin embargo, al PP es noticia "por defender el interés particular", en relación a la polémica que afecta a la presidenta madrileña por el apartamento en el que se está alojando durante la pandemia.

"Es muy grave que Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella, y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. Le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción", ha advertido.

Aguado dice que el apartamento de Ayuso es un "asunto personal"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que el apartamento en el que se ha hospedado Ayuso, desde que comenzó la crisis del coronavirus es "un asunto personal" de ella y que el Gobierno regional no ha pagado "un euro" por él.

Aguado cree que la estancia de Ayuso en la cadena hotelera es "un asunto personal". Agencia ATLAS / EFE

"Esto es un asunto personal de la presidenta y si considera que tiene que dar algún tipo de explicación adicional tendrá que ser ella", ha señalado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press. Lo que ha asegurado es que el Gobierno autonómico no ha pagado "un euro" por esta estancia.