Madrid pide de nuevo pasar de fase y Cataluña deja fuera a Barcelona

El Govern de Cataluña pedirá al Ministerio de Sanidad que las regiones sanitarias de Lleida, Girona y la Cataluña central pasen a la fase 1 de desconfinamiento el próximo lunes, día 18, con lo que la ciudad de Barcelona y su área metropolitana quedarían una semana más en la 0.

Si Sanidad aprueba esta petición, con estas nuevas zonas serán seis las regiones sanitarias catalanas que estarán en fase 1 de desconfinamiento, y quedarán en fase 0 Barcelona ciudad, y las dos regiones Metropolitanas, la Norte y la Sur.

Con esta propuesta, aprobada este miércoles por los responsables del Procicat, la consellera de Salud, Alba Vergés, y el director de Salud Pública, Joan Guix, han informado en rueda de prensa que mantienen la apuesta del Govern por la prudencia y la seguridad frente al desconfinamiento.

No obstante, la consellera no ha descartado que se puedan ampliar estas tres nuevas regiones con alguna zona concreta y más específicamente rural de las Metropolitanas Norte y Sur, que presentan una tendencia decreciente de los datos de la pandemia, al igual que el resto de Cataluña.

Vergés ha destacado que las tres regiones que seguirán en fase 0, Barcelona ciudad, Metropolitana Norte y Metropolitana Sur, concentran el 66% de la población y que esta densidad no solo genera un volumen elevado de movilidad sino que, en caso de producirse un rebrote, este puede ser más complicado de controlar.

En concreto, la región sanitaria Metropolitana Norte presenta un riesgo bajo de rebrote de la pandemia, pero tiene una población en su conjunto de 1,9 millones de personas, la más elevada de Cataluña. "No es que le falte nada para poder entrar en una nueva fase", ha dicho la consellera, es que la incidencia de casos por 100.000 habitantes puede hacer que sea más difícil controlar un posible rebrote.



Madrid ya ha entregado los informes a Sanidad

Por su parte, la Comunidad de Madrid ya ha entregado al Ministerio de Sanidad los informes técnicos que avalan la nueva petición de entrar a partir del 18 de mayo en la fase uno de la desescalada, que incidirán en el refuerzo de personal (sobre todo en Atención Primaria) y en la estrategia de seguimiento y control de posibles casos de coronavirus.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han apuntado a Europa Press que el envío de la documentación ya se ha formalizado y, por tanto, la propuesta de Madrid puede ser evaluada por los expertos designados por la administración estatal.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que la Comunidad de Madrid está preparada para escalar a ese nivel y que otro rechazo por parte de la administración estatal no se entendería porque se ha cumplido con las directrices marcadas por el Ministerio.

"No entenderíamos que no se produjese ese paso a fase 1 puesto lo que el Ministerio nos planteó en su momento Madrid lo ha cumplido y además lo ha cumplido con creces", ha sentenciado en una entrevista a RNE para insistir en que la capacidad del sistema sanitario madrileño está demostrada.

Entre los datos aportados figuran el incremento de la capacidad para hacer pruebas diagnósticas PCR, que suben de 11.000 a 15.000 diarias, con el objetivo de tener poder diagnosticar todos los casos sospechosos de Covid y a su entorno.

Este planteamiento implica diversas medidas como la puesta en marcha de equipos multidisciplinares de "rastreadores", liderados por epidemiólogos, toma de muestras en domicilios, reporte de pruebas PCR en menos de 24 horas y la puesta en marcha de un servicio de llamadas diarias en el ámbito de la Atención Primaria. También este plan contempla un refuerzo "suficiente" de personal en el área de vigilancia epidemiológica de cara a la "identificación y contención precoz" de fuentes de contagio, así como el "diagnóstico y aislamiento" de los casos, que incorporará a residentes para esta función.

El Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid mantendrán una reunión bilateral este jueves para analizar la propuesta técnica regional, según ha especificado el propio ministro, Salvador Illa. Su previsión es que el viernes se dé contestación a la petición del Ejecutivo autonómico.



Simón dice que harán un esfuerzo

Finalmente, Fernando Simón ha asegurado que Sanidad hará un esfuerzo porque pasen de Fase todas las CCAA pero las pide que no demoren la entrega de informes con las peticiones que realicen.

El doctor Simón ha insistido en que las evaluaciones de las propuestas que hagan las regiones se tienen que hacer la semana previa. y ha querido dejar claro que la evaluación no es una cuestión de unos minutos. Esta implica una revisión muy exhaustiva de los datos entre las CCAA y el Ministerio para llegar a un entendimiento claro de la situación sobre las capacidades instaladas como de los sistemas de vigilancia, los de detección precoz de casos y de la situación epidemiológica en cada momento.

Ha argumentado que desde el Ministerio también se está haciendo un esfuerzo para que "todo el mundo pueda entrar", pero recalcando que las CCAA tienen que entender que no se puede hacer un informe de calidad si no tienen un tiempo suficiente. "No tiene que ser el mejor informe del mundo, pero sí de calidad para que estén satisfechas todas las partes y eso no se puede hacer si se tiene que hacer en media hora", ha recalcado.

Simón también ha explicado que hasta primera hora de la tarde de este miércoles se ha recibido la solicitud de cinco comunidades autónomas para pasar de la fase cero a la 1. Y además en Sanidad han recibido las propuestas de las islas, que ya estaban en fase 1 desde antes que otros territorios, para pasar a la fase 2.

La fecha propuesta para hacer el cambio de fase, la desescalada, serán los lunes, y las evaluaciones se harán a lo largo de la semana previa.