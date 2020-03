Robles no cree que Torra decida actuar por su cuenta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha censurado la actitud del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, al negarse a firmar el comunicado conjunto de las Comunidades cerrando filas con el Gobierno en la lucha contra el Covid-19 y ha advertido que quien no coopere en la estrategia conjunta que se ha planteado "tiene que quedar fuera de la vida pública".

"Si ese posicionamiento se diera, es de alguien que tiene que quedar fuera de la vida pública", ha asegurado la responsable de Defensa en rueda de prensa en Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el de Transportes, José Luis Ábalos.

Los ministros han sido preguntados por esta posición hoy de Torra, que ha roto la unidad con el resto de presidentes autonómicos tras la reunión que han mantenido con Pedro Sánchez. Robles, que ha sido la más contundente, ha hecho hincapié en que el virus no conoce fronteras y que no le resulta "comprensible" que ninguna autonomía anteponga el interés político --"no sé si llamarlo político"-- al derecho fundamental a la salud de los ciudadanos. Quien adopte esta actitud, ha añadido, "no merece ser llamado responsable político".

La titular de Defensa también ha dicho que no concibe que Torra decida actuar por su cuenta, como ha advertido el propio presidente catalán, pero ha agregado que "si ese posicionamiento se diera, es de alguien que tiene que quedar al margen de la vida pública". "No concibo que el señor Torra pueda quedar muy por detrás de los ciudadanos de Cataluña y que pueda importarle poco, espero que eso no sea así, la salud de lo ciudadanos de Cataluña", ha recalcado.

La ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio advierte en su artículo 10 que se sancionará la "resistencia a las órdenes de la Autoridad competente". En el caso de que sean autoridades quienes se opongan a cumplir lo que es les manda, sus facultades "para el cumplimiento de las medidas acordadas" podrán ser asumidas por la autoridad competente durante la vigencia del estado de alarma.

Críticas de Marlaska

Fernando Grande Marlaska también ha criticado el distanciamiento de Torra al asegurar que "las instituciones, tanto la central, como las autonómicas y las locales, son más que unas personas". "Son algo serio e importante que sólo miran en favor de los ciudadanos", ha agregado.

El ministro del Interior ha subrayado en cualquier caso la buena coordinación que a su juicio se está dando entre todas las administraciones. Él mismo ha presidido este domingo la primera reunión del comité de coordinación entre policías, a la que han acudido los jefes de los Mossos d'Esquadra para recibir como el resto de mandos las directrices de actuación.

Por su parte, Salvador Illa ha dicho que el Ejecutivo central está "seguro" de que "todos" van a "actuar con unidad" y aplicando los criterios establecidos porque el objetivo común es "vencer al virus lo antes posible". Según ha indicado, hasta ahora "el trabajo con las comunidades autónomas ha sido muy positivo" y se ha mostrado convencido de que seguirán haciendo "una magnífica labor".