Pablo Igesias defiende su asistencia al Consejo

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que era su "deber" participar en el Consejo de Ministros extraordinario que ha decretado el estado de alarma en España por el coronavirus, aunque para ello haya tenido que interrumpir la cuarentena que se había autoimpuesto. Además, ha defendido que es su obligación "estar unidos tras el presidente", pero también "debatir", en referencia a la larga discusión que se ha producido en la reunión de este sábado, sobre las medidas a adoptar.

Así lo ha asegurado en una serie de mensajes que ha difundido en Twitter, recogidos por Europa Press, en los que ha señalado que ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que le ha convocado "presencialmente", ante la imposibilidad legal de habilitar la opción telemática.

Pide medidas sociales



Además, ha aprovechado para defender la necesidad de enfrentar, no sólo "el impacto sanitario" del coronavirus, sino también "el impacto social y económico", en clara referencia a las medidas que desde la Vicepresidenta segunda que encabeza están tratando de aprobar lo antes posible.

"Debatir es nuestra obligación tanto como lo es estar unidos tras el presidente", ha afirmado, aludiendo a las posibles discrepancias que se habrían producido en el seno del Consejo de Ministros a este respecto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que será el próximo martes, y no este sábado, cuando se apruebe un nuevo paquete de medidas para paliar el impacto económico y social que el coronavirus tendrá para trabajadores y familias.

A este respecto, Iglesias ha asegurado que van a seguir trabajando "para que se aprueben también, cuanto antes, nuevas medidas sociales para apoyar a las familias y a la gente trabajadora ante esta situación". "Ninguna persona debe quedar desprotegida como ocurrió en 2008", ha afirmado.

"Hacer frente a la crisis sanitaria y a sus consecuencias socioeconómicas es nuestra obligación como Gobierno", ha reivindicado, dejando claro su postura respecto al debate sobre la necesidad de aprobar cuanto antes esas medidas socioeconómicas, que finalmente se pospondrán al martes.

Además de la larga duración del Consejo de Ministros, también ha generado polémica la presencia de Iglesias, ya que este jueves aseguró que guardaría una cuarentena de 15 días tras conocerse que su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, había dado positivo en el virus. Aunque posteriormente se supo que sus pruebas habían dado negativo, el líder de Podemos reafirmó su intención de mantener la cuarentena.

Sin embargo, este sábado ha interrumpido su encierro para participar en el Consejo de Ministros convocado de forma extraordinaria para aprobar el estado de alarma. Fuentes de la vicepresidencia han explicado a Europa Press que su presencia se ha llevado a cabo siguiendo "un protocolo sanitario, definido desde Moncloa", que asegurase que su asistencia era "perfectamente viable" y sin riesgo de posibles contagios.

Así lo ha asegurado en su mensaje en Twitter al término de la reunión. "El presidente me ha convocado presencialmente al Consejo de Ministros porque legalmente no se podía habilitar la opción telemática". "Era mi deber acudir y lo he hecho siguiendo un protocolo sanitario organizado por Moncloa según las indicaciones de Sanidad, que hemos cumplido a rajatabla", ha afirmado.

