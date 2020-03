Illa no ve justificado el alarmismo por el coronavirus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido este lunes que la situación generada por el coronavirus es preocupante, ya que se trata de un virus desconocido, pero "no está justificado el alarmismo", que "no ayuda en nada", ni la discriminación entre determinados colectivos. "Asusta porque es un virus desconocido, que no se sabe cómo se comporta y si puede mutar, pero se conoce lo suficiente para contenerlo", ha dicho Illa en declaraciones a la Cadena Ser.

Lo que más preocupa, según el ministro, son tres casos de especial gravedad, que evolucionan favorablemente, y aquellos cuya línea de contagio no es conocida y que básicamente están en el País Vasco, Castilla-La Mancha, Andalucía y Comunidad de Madrid.

El ministro ha asegurado que el 90 % los casos son importados o de gente que ha ido al norte de Italia o a otras zonas de riesgo y se han contagiado allí.

Además, Illa ha recordado que este domingo se celebró un Consejo Interterritorial por videoconferencia para evaluar la situación y poner en común los datos y la opinión mayoritaria era que todavía se está en fase de contención y no ha lugar tomar medidas adicionales, que sería con la fase de mitigación cuando ya hay un contagio sostenido.

Los contagios son esporádicos y no sostenidos y la opinión de los expertos y las comunidades es mantener la fase 1 de contención, ha insistido.

Durante este lunes va a haber dos reuniones: una con las comunidades donde hay contagios esporádicos no conocidos y otra con todas las comunidades en la Comisión de Salud Pública, en las que se podría acordar "algún refuerzo" de las medidas de sensibilidad para aumentar la detección en esas zonas.



Medios suficientes

El ministro ha asegurado que mientras se mantenga la fase de contención no va a haber prohibición de actos masivos, aunque se está en constante seguimiento de la situación y España está preparada por si hay que adoptar medidas distintas, siempre en coordinación con las comunidades y en base a la evidencia científica. No obstante, ha pedido a los profesionales sanitarios que eviten contactos en lugares concurridos como pueden ser los congresos.

Preguntado sobre si es posible que haya falta de personal sanitario, ha dicho que "de momento, no". "Los medios humanos y materiales son suficientes en esta fase", aunque "si escalara a situaciones que no preveemos podríamos encontrarnos con falta de recursos que ya veríamos como paliaríamos".

Ha explicado que los tratamientos que se están dando a los afectados son básicamente antivirales, algunos que se usan para el VIH, y se está trabajando a nivel internacional en una vacuna pero no estará lista antes de seis meses.

Illa ha incidido en la necesidad de extremar las medidas de higiene personal y en llamar al 112 si se ha viajado a zonas de riesgo o se ha tenido contacto con algún contagiado.