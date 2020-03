ERC avisa a JxCat que es un error contraponer el diálogo a la movilización

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este lunes a JxCat de que "sería un error" y "una irresponsabilidad" contraponer el diálogo y la negociación con el Estado a "la movilización" de la ciudadanía catalana, ya que ambas cosas "son compatibles y complementarias".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de comisión permanente de ERC, Vilalta ha valorado el acto realizado el pasado sábado en Perpiñán (Francia) como otra "demostración de fuerza" del independentismo y ha evitado pronunciarse sobre si era una convocatoria "anti-ERC".

La portavoz republicana sí que ha posicionado en contra, en cambio, de los mensajes lanzados por los oradores de JxCat en aquel acto, en los que se descalificó la mesa de negociación entre los gobiernos del Estado y catalán y se la llegó a calificar de "un camelo" o "un engaño".

Vilalta ha señalado que "no es una buena idea, es un error, contraponer el diálogo con el Estado a la movilización, son instrumentos complementarios para avanzar hacia la consecución de la república catalana, y ambas cuestiones son totalmente compatibles".

Según la portavoz de ERC, "sería irresponsable negar la negociación en una mesa de diálogo, como también lo sería abandonar la fuerza social y movilizadora que tiene el independentismo".

Ha declinado pronunciarse sobre si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en concreto, y el Govern en su conjunto, pueden sentirse desautorizados tras el acto de Perpiñán y ha dicho que prefería que sea JxCat quien responda a la pregunta de si Torra y el Govern salen debilitados.



"ERC lo quiere todo"

"Tiempo atrás (los posconvergentes) reivindicaban el 'sit and talk' (sentarse y hablar) porque creían que era imposible que tuviera lugar una negociación de gobierno a gobierno, y ahora que existe dicen que no sirve para nada", ha lamentado Vilalta. "Pues bien, -ha destacado la portavoz- ERC no renunciará a esto, ERC lo quiere todo, diálogo y movilización, porque ambas cosas son compatibles".

Según esta dirigente de ERC, desde el principio su partido ha sabido que "la negociación sería compleja y difícil, pero Esquerra Republicana nunca abandonará la Mesa", ha asegurado, antes de pedir en otra alusión indirecta a sus socios del Govern que "no hay que ponerse la venda antes de (sufrir) la herida".

Vilalta ha indicado, en todo caso, que ERC buscará poner en valor todo lo que comparte con JxCat, y que si en esta última "hay contradicciones ya se verá" como las resuelve.

Sobre el hecho de que el expresidente Carles Puigdemont haya preconizado hoy un "plan B" que podría pasar por volver a la vía de la unilateralidad, Vilalta ha recordado que en la ponencia estratégica de ERC se indica que este partido "no renuncia a ninguna vía democrática y política para llegar a la independencia de Cataluña".

"Ahora bien, -ha puntualizado- creemos que, con lo que ha costado conseguir una mesa negociadora entre gobiernos, ahora hay que aprovechar la vía del diálogo y la negociación aunque haya escepticismo sobre sus resultados", ha dicho.

Con respecto al Consejo por la República y si este organismo con sede en Waterloo (Bélgica) ha perdido o no la transversalidad, Marta Vilalta ha dicho "entender" que la CUP decidiese no participar en el acto de Perpiñán por considerarlo "partidista", pero se ha limitado a apuntar que "puede ser positiva su labor" si bien "conviene definir el papel que tiene que tener".