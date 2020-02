Investigan la quema del coche de un concejal de Vox en Salt

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Salt (Girona), Sergi Fabri, ha denunciado en sus redes sociales que la pasada madrugada le han quemado el coche que tenía aparcado en la calle y que a las 10.20 horas ha acudido a la comisaría conjunta de Salt a denunciarlo ante la policía.



Los Mossos y la Policía Local de Salt han abierto una investigación para intentar averiguar lo sucedido con el coche del edil.



El precio de defender a ese pueblo humilde y trabajador que quiere vivir tranquilo. pic.twitter.com/S6svfIy04T — Sergi Fabri (@SergiFabri) February 24, 2020

El discurso de la demonización sistemática de VOX que a diario hacen partidos y medios de comunicación es el verdadero discurso del odio, y acaba en estas cosas. O peores.

Nuestros concejales no darán ni un paso atrás. ?????? https://t.co/6iXsoGnPbD — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) February 24, 2020

El concejal, donde también ha escrito: "Esta noche me han quemado el coche para que deje de defender al pueblo humilde y trabajador. No lo haré. Seguiré en pie de guerra y ahora con más ganas".Fabri ha recibido también a través de Twitter el, que ha señalado que "el discurso de demonización sistemática de Vox que a diario hacen partidos y medios de comunicación es el verdadero discurso del odio, y acaba con estas cosas. O peores. Nuestro concejales no darán ni un paso atrás".También el portavoz adjunto del grupo Vox en el Congreso,y le ha agradecido su trabajo "donde más cuesta".Sobre las 03.00 horas, el teléfono de emergencias 112 ha recibido una llamada alertando del incendio de un vehículo, un Renault Clio, estacionado frente al número 66 de la calle Pep Ventura de Salt, y las dotaciones de dos vehículos de los Bomberos de la Generalitat han apagado las llamas.El coche,y la pared de la casa de enfrente, que está abandonada, ha quedado afectada por el humo de las llamas.. En las pasadas elecciones de mayo de 2019, el partido ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), que tenía dos ediles, desapareció y Vox ganó tres representantes.. El resto del consistorio lo integran cuatro ediles de JxCat y en la oposición, junto a Vox, están cinco ediles del PSC y dos de la CUP.