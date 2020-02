La crisis en Euskadi revela el pulso entre Feijóo y Casado

El cese de Alfonso Alonso es para muchos dirigentes del PP el daño colateral de una batalla más grande que se está está librando, por ahora con sordina, en el partido. Diputados y altos cargos de la formación en Galicia y en el País Vasco afines al exministro han señalado que consideran que la destitución de Alonso como candidato de la coalición de PP y Ciudadanos para las elecciones del 5 de abril es un mensaje para Alberto Núñez Feijóo.

Ambos barones han sido los únicos que, con el apoyo puntual de Juan Manuel Moreno desde Andalucía, han alzado este último año y medio la voz para pedirle a Pablo Casado que no derechizara al partido y no se olvidara del centro. Y Alonso, de entre los tres, era el más débil. Ni gobernaba ni tenía el peso suficiente dentro del PP vasco, tradicionalmente dividido entre los moderados, a los que él representaba, y el ala dura. Su desplante el pasado viernes, cuando se negó a acudir a una reunión en Madrid para sellar la coalición con Ciudadanos en Euskadi, fue visto en Génova como un "desaire", pero también como una amenaza a medio plazo, sobre todo cuando horas después de ese choque Núñez Feijóo salió a defenderle.

El 5 de abril también hay elecciones en Galicia y, si el presidente de la Xunta revalida la mayoría absoluta, demostrará que "otro PP es posible, que otro PP de centro diferente al aznarista que propone Casado" es el que triunfa en las urnas. La frase es de un alto cargo del partido en Euskadi. El actual líder del PP ha querido quitarle a Alonso de apoyo para enviarle el mensaje de que no se va a quedar de brazos cruzados mientras los dos le plantan cara en público, asegura un diputado de la órbita de Núñez Feijóo.

Sin embargo, el dirigente gallego no puede añadir más leña a este debate porque "está en campaña" y considera que ni "el espectáculo del País Vasco" ni alimentar "la batalla interna" le ayuda a conseguir un buen resultado. Por eso, este lunes, horas después de que Alonso fuera fulminado Núñez Feijóo alabó la figura de Carlos Iturgaiz, su sustituto como cabeza de cartel, y solo dijo que espera que Casado "haya acertado". No es el momento. Todavía quedan muchos días de sordina.

Alonso, uno de los hombres de confianza de Mariano Rajoy, decidió este lunes por la tarde dejar el cargo de presidente del PP vasco después de haber sido apartado de la coalición. Abandona el partido en el que ha sido alcalde de Vitoria (1999-2007), portavoz del partido en el Congreso (2011-2014) y ministro de Sanidad (2014-2016). "Significa poner fin a una larga etapa de compromiso y dedicación a la actividad pública y política. He dedicado toda la vida a esto", afirmó, emocionado, en la junta directiva que había convocado este lunes por la tarde. Lanzó varias pullas a Casado. La más importante: cree que esta crisis ha puesto de manifiesto la "colisión" entre "dos maneras de entender cómo tiene que funcionar el partido", de "dos maneras de entender España". La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, presidirá el partido hasta que un nuevo congreso de la formación elija al sustituto.



Uno de Cs en cada provincia gallega

"Casado tendría que haberse creído ya que ganó las primarias, porque parece que todas las decisiones que toma son para demostrar su poder", se lamenta el asesor, que cree que el actual líder del PP se intentará "vender" a partir de ahora como "el reunificador" después de sumar a Ciudadanos en la coalición de Euskadi. Un pacto que Feijóo no ha querido suscribir con los naranjas para no diluir sus siglas. Solo está dispuesto a sumar en sus listas como "independientes" a dos miembros del partido de Inés Arrimadas, que en estos momentos no tienen ningún diputado en el Parlamento gallego frente a los 41 de los populares. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, Génova quiere que el PP gallego incluya "un independiente de Ciudadanos por cada provincia en puestos de salida", algo a lo que Feijóo se está resistiendo. Otra discusión que se aclarará en los próximos días, ya que tienen que presentar las listas antes del 1 de marzo.