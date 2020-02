Podemos destituye al líder en Aragón y coloca a una gestora

Nacho Escartín ya no es secretario general de Podemos Aragón. Así lo ha decidido, de forma "sorpresiva" para el propio Escartín, el Consejo de Coordinación Estatal de Podemos, que este martes tomó la decisión constituir una gestora para dirigir la formación morada, tras haber recibido la petición "de más de tres quintas partes de su hasta ahora Consejo Ciudadanos Autonómico".

El ya exsecretario general se ha enterado de la decisión este jueves, a la vez que el resto del consejo autonómico, a través de un mensaje difundido por el secretario de organización autonómico, Carlos Arroyos, quien a su vez forma parte de esta gestora.

En la comunicación se indica que el consejo coordinador (un órgano del que forman parte la portavoz parlamentaria y ministra de Igualdad, Irene Montero y el secretario de Acción Institucional, Pablo Echenique, entre otros) decidió el martes constituir un "equipo técnico para dirigir provisionalmente Podemos Aragón", tras la citada petición de la mayoría del Consejo Ciudadano Autonómico.

"Desde este mismo momento os informamos de que de(sde) ese mismo momento quedó sin efecto la dirección de Podemos Aragón que estaba en vigor, tanto en la figura de su Secretaría General Autonómica como en lo que respecta al Consejo de Coordinación Autonómico y al mencionado Consejo Ciudadano Autonómico".



Gestora

En su lugar, el equipo técnico que llevará las riendas de la formación morada hasta la asamblea que renueve la cúpula, prevista para mayo, estará formado por Marta Prades como encargada de Coordinación; Carlos Arroyos, de organización; Maru Díaz, de Comunicación; Marta de Santos, de Municipialismo; Álex Abenoza, de Participación; Blanca Grimal, de Feminismo; Andoni Corrales, de Acción Institucional e Iván Andrés, del área Legal.

Fuentes de la formación morada han expresado su sorpresa por esta injerencia de Madrid, sorpresiva en el sentido de que no se trató en el consejo del lunes, aunque no tanto porque hacía tiempo que se rumoreaban las maniobras internas para destituir a Escartín. Solo que, mientras el tradicional sector crítico, con Erika Sanz e Itxaso Cabrera a la cabeza, las había efectuado con luz y taquígrafos, incluso son notas públicas pidiendo su dimisión y el adelanto de la asamblea, los que han quedado finalmente son los más afines a Maru Díaz y Marta de Santos, otrora a partir un piñón con Escartín, oficialmente. Ambas suenan como futuras candidatas a la secretaría general, a falta de saber si Escartín no rebla y vuelve a intentarlo tras este revés.



"Nadie me ha dicho nada"

El exsecretario general, tras conocer vía Telegram su destitución, envió este jueves un mensaje de audio a los círculos de Podemos, en el que indicaba que desde Madrid "directamente se cargan el consejo ciudadano, se cargan la secretaría general de forma absolutamente sorpresiva y determinan muchísimo la evolución de Podemos Aragón".

Según explicaba, nadie, "ni por activa ni por pasiva", le avisó de esta decisión, ni el lunes ni el propio martes, cuando se supone que se adoptó y él habló con el secretario de organización estatal, Alberto Rodríguez.

Escartín se preguntaba por qué no se ha optado por un equipo técnico simplemente para "velar" por la normalidad democrática de las primarias, como se hizo en la anterior ocasión, cuando él fue elegido secretario general. Y sobre todo indicaba que en Madrid, con el mismo proceso abierto, no se ha optado por implantar una gestora.

Integrantes del Consejo Ciudadano Autonómico, que piden anonimato, han indicado que la supuesta votación sobre la destitución de Escartín que fue remitida al consejo estatal ha sido "manipulada", porque nunca se llegó a efectuar. Lo que se votó, afirman, fue proponer el adelanto de la asamblea. De hecho esta votación ya fue polémica en las formas, al convocarse por sorpresa y por internet, durante el fin de semana. Pero ni en esta convocatoria ni el consejo celebrado el lunes se discutió nada sobre una gestora ni la disolución de la cúpula podemista, como al parecer se le trasladó a la dirección estatal.

Desde esta explicaron que lo que les llegó fue el acta de votación sobre el adelanto de la asamblea, en la que comprobaron que la mayoría votó a favor y el secretario general no lo respaldó (no votó ni a favor ni en contra ni abstención, como otros). Ante este enfrentamiento, optaron por acordar la destitución y la constitución del equipo técnico, "que no gestora", insistieron. Indicaron que es "normal" esta medida en estos procesos, y se ha hecho en otras comunidades autónomas como Cataluña, aunque no se hiciera en la anterior convocatoria ni a nivel estatal.