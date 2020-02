Sesión de control al Gobierno, en directo | Sánchez a Casado: "Abandone la bronca y el catastrofismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado han mantenido este miércoles un nuevo enfrentamiento en la sesión al Gobierno que se celebra en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Ejecutivo le ha reprochado a Casado que su partido se haya instalado en el bloqueo y en la bronca continua y le ha pedido que abandone el "catastrofismo".

Minutos antes, el líder popular ha avisado a Sánchez, que caerá al vacío si pacta los Presupuestos Generales del Estado de 2020 con los independentistas y no acepta acordarlos con el PP.

Casado a Sánchez: "Aún está a tiempo de rectificar y si lo hace tendrá nuestra mano tendida". Agencia ATLAS / EP

"Siéntese con la mayoría moderada que es la única mano que puede evitar que usted caiga al vacío", le ha advertido Casado a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en la que el líder del PP ha preguntado a Sánchez si ha renunciado a reducir el desempleo que sufren más de 3 millones de españoles y le ha acusado de ser el presidente con más parados en España.

Sánchez le ha recriminado que el PP esté instalado en el bloqueo y en la bronca continua y le ha pedido que abandone el "catastrofismo" porque "tenemos cuatro años de Gobierno por delante".

"¿No se le hará largo estar entre la bronca y el bloqueo en estos cuatro años?", le ha preguntado, al tiempo que le ha urgido a hacer una oposición "real" y "razonable" desde la discrepancia.

El presidente del Gobierno ha recordado que el total de ocupados en España en 2019 fue de 19,96 millones, el mayor nivel en once años, y que la tasa de paro del cuarto trimestre ha sido la menor desde 2008.

Casado, por su parte, le ha acusado de mentir y bloquear la verdad en la reunión que mantuvo el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas y ha afirmado que mientras los "gerifaltes chavistas traen dinero a España, la inversión se desploma".

El líder del PP ha avisado a Sánchez de que si vuelve a elegir a sus socios de investidura para pactar los Presupuestos caerá al vacío ya que le ha avisado de que ni a Torra le importan los parados ni a Otegui los agricultores.

"Ya lo dijeron que les importa España un comino, y parece que a usted también si acepta una mesa de autodeterminación con un inhabilitado o reforman el código penal por la puerta de atrás...a cambio de unos Presupuestos para seguir en la Moncloa", le ha dicho tras pedirle que rompa con los independentistas.

Calvo exige a PP que no convierta en rehenes los órganos institucionales

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha exigido al Partido Popular que "cumpla la Constitución", se avenga a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y no convierta estos organismos en "rehenes" de la confrontación política.

Carmen CXalvo. Foto: JL Roca

Calvo ha respondido así a la portavoz del PP en esta Cámara, Cayetana Álvarez de Toledo, quien antes ha acusado al Gobierno de pretender cambiar el Código Penal no ya para beneficiar al líder independentista Oriol Junqueras, sino para favorecer al propio presidente, Pedro Sánchez, porque "son capaces de todo" por estar a su "servicio".

Álvarez de Toledo ha asegurado que "toda la nación" está "abochornada" por la pretendida reforma del delito de sedición. "Lo que buscan es borrar el delito de lesa democracia que han cometido pactando el Gobierno con un delito por sedición", ha dicho la portavoz popular.

En su respuesta, la vicepresidenta primera del Gobierno ha preguntado a los populares "qué sería" de ellos sin el discurso "contra Cataluña" que hacen habitualmente, y ha recordado que por posiciones como ésa el partido de Pablo Casado no tiene "ningún" respaldo en esa comunidad.

Se ha dirigido después a Álvarez de Toledo para reprocharle que presuma de ser la "única constitucionalista", cuando en democracia aunque el Gobierno tiene "mayor cuota" de tomar decisiones, el segundo grupo de la Cámara también tiene la responsabilidad de "decidir".

"Decidan cumplir la Constitución", le ha dicho Calvo a los populares, y a la portavoz de ese partido le ha exigido que "deje de ser constitucionalista y hágase constitucional", para reclamar en definitiva al PP que cumplan la Carta Magna y "renueven el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional" y no los tengan de "rehenes" de la confrontación.

Iglesias estalla contra el PP por "descojonarse" al hablar de niñas prostituidas

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha arremetido duramente contra el PP y le ha reprochado que se esté "descojonando" al hablar de menores prostituidas.

Así ha respondido a una pregunta de la diputada del PP Margarita Prohens sobre los casos de supuesta explotación de menores tuteladas en centros de Baleares, después de que PSOE, MÈS y Unidas Podemos hayan rechazado crear una comisión de investigación sobre este asunto en el Parlament balear.

"En política es legítima la confrontación en muchos temas, en este ustedes demuestran su profunda indignidad", ha espetado Iglesias a la bancada popular.

La diputada Prohens ha acusado al Gobierno, al que ha denominado "Unidas Callamos", de "callar a dúo" en el asunto de la explotación sexual de las menores tuteladas en Baleares y de bloquear comisiones de investigación para esclarecer los hechos.

"Dentro del Gobierno de la mentira el feminismo es sólo un eslogan más. Ya sabíamos que para ustedes hay mujeres de primera y de segunda, también víctimas de primera y de segunda. No es que el feminismo no sea de todas, es que su feminismo no nos defiende a todas. (...) Las mujeres del PP denuncian estos hechos, las de izquierdas callan y agachan la cabeza", ha denunciado Prohens.

Iglesias ha asegurado que ninguno de los 350 diputados del Congreso alberga "la más mínima duda" de que haya que intervenir en este asunto para acabar con esa "situación tan vergonzosa", si bien ha criticado al PP por utilizarlo "para hacer la más baja política".

"Creo que en un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos y mantener una mínima dignidad parlamentaria", ha sostenido el vicepresidente segundo, que ha vuelto a decir que la primera iniciativa de su vicepresidencia será la ley de protección de la infancia y la adolescencia "para combatir todas las violencias".

"Todas las violencias son todas las violencias: las que se producen en el seno de la familia y también las que se producen en el seno de la Iglesia Católica, que a ustedes se les olvida, y proteger a los niños y niñas contra todas las violencias supone protegerles también independientemente de dónde han nacido", ha añadido.

Por su parte, Prohens ha rebatido que politizar este asunto es que la administración responsable de esas niñas, "que sí son del Estado", se niegue a investigar: "Del 'hermana, yo sí te creo', al 'hermana, sean prudentes' (...). No hay pancarta que tape tanto silencio".

También la diputada de Vox Mireia Borrás ha denunciado la negativa de lo partidos de izquierda que respaldan la gestión del Gobierno balear a poner en marcha una comisión de investigación sobre estos hechos.

"Su negativa retrata la impostura de este Gobierno al que realmente no le importan las mujeres, por mucho que ustedes salgan a la calle el 8M y financien chiringuitos ideológicos, ni los menores", ha subrayado Borrás.

Ha exigido "llegar hasta el final" en la investigación de estos casos de menores tutelados explotados sexualmente en Mallorca e investigar si "algunos de ellos han sido literalmente arrancados de sus familias, que quizá no querían perder su custodia".

"Se les debería caer la cara de vergüenza. Mientras criminaliza a los varones con sus absurdas leyes ideológicas llevan semanas haciendo auténticos malabares para evadir responsabilidades y no condenar el abuso sistemático de menores en Palma de Mallorca", ha espetado la diputada de Vox.

Iglesias le ha afeado que diga que en este país se criminaliza a los hombres "cuando de lo que estamos hablando es de malnacidos varones que son los que han estado prostituyendo a esas niñas".

"Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es repugnante incluso para un fascista", ha aseverado el vicepresidente segundo del Gobierno.