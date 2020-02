Vox suspende de militancia al senador por Ceuta investigado por violencia machista

Vox ha suspendido de militancia a su senador por Ceuta Juan Ros Alcalde, denunciado por la Guardia Civil por un presunto caso de violencia machista al haber agredido supuestamente a su pareja, una mujer de 61 años, en un domicilio de Alhaurín de la Torre (Málaga).



El senador Juan Ros Alcalde es uno de los tres senadores que Vox tiene en la Cámara Alta, integrados en el grupo Mixto, y entre las comisiones a las que está adscrito figuran la de Justicia, la de Igualdad y también la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación sobre el Pacto de Estado sobre Violencia de Género.



La formación encabezada por Santiago Abascal ha anunciado su suspensión de militancia este miércoles a través de un mensaje difundido en la cuenta de Twitter del grupo parlamentario de Vox en el Congreso.



"En Vox hemos suspendido inmediatamente de militancia al senador acusado de agredir a su mujer", se afirma en este mensaje, en el cual se alude a renglón seguido a la condena por malos tratos del que fue presidente del PSE, José Luis Eguiguren, en 1992.



Lesiones en la cara y el cuerpo

Agrega Vox que en el PSOE "llevan 29 años con Eguiguren condenado en firme por darle una paliza a su mujer sin que le hayan todavía expulsado", y concluye el tuit: "Unos tardan más que otros".Nada más conocerse que Ros Alcalde estaba siendo investigado por la Guardia Civil, que no pudo detenerlo debido a su, el portavoz del PSOE en el Congreso, Ander Gil, pidió la renuncia a su acta de senador, exigencia a la que se ha sumado Junts per Catalunya.Los hechos ocurrieron este martes y, según las citadas fuentes, el senador dijo en principio a la Guardia Civil, que acudió al domicilio tras un aviso del 112, quepor la escalera, aunque posteriormente, según publica eldiario.es,Por su parte, fuentes del hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga han informado a Efe de que la mujer, con, permanecerá en el área de observación de urgencias, a la espera de su evolución y de conocer el resultado de las pruebas diagnósticas.Dicho centro sanitario ha activado el protocolo establecido en casos de presunta violencia machista, según las fuentes, que han añadido que la mujer se encuentra custodiada por efectivos de la Guardia Civil.Del caso se ha hecho cargo el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Málaga.El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), con dos diputados en la Asamblea de Ceuta, ha exigido la inmediata dimisión del senador y ha dicho que en un comunicado que "una persona con estos valores no puede ser representante de la gente de Ceuta ni un segundo más".