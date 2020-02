Torra enfría la inminencia de la mesa de diálogo con el Gobierno

A vueltas con las enésimas disquisiciones y divergencias internas en el independentismo, y entre un gran mutismo y secretismo, la portavoz del Govern y 'consellera' de Presidencia, Meritxell Budó, ha retrasado la inminencia de la primera reunión de la mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno, que el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez fijó para este mes de febrero. "El 'president' Torra no se comprometió a que fuera así", ha apuntado la portavoz. "La voluntad es que se inicie inmediatamente", ha añadido, si bien ha insistido en que no vendrá de siete o 17 días.

"No nos apremia el calendario sino que las cosas salgan bien y garantizar el éxito de la mesa de negociación, que se resuelva el conflicto, no es una cuestión de días, prisas, de calendario, sino de voluntad política", ha resumido Budó, que ha eludido dar detalles sobre la negociación interna entre independentistas sobre la figura del mediador, la composición de la mesa y la mesa técnica previa entre ambos gobiernos. "Hemos decidido apartar el trabajo previo de la mesa de negociación del foco mediático", ha insistido.



De nuevo el mediador

Una vez más, la comparecencia de Budó se ha centrado en si la figura del mediador es imprescindible para la puesta en marcha de la mesa. La portavoz de nuevo ha recordado el acuerdo del Parlament, votado por JxCat, ERC -que no ve imprescindible el mediador- y la CUP que consideraba necesaria esta figura. "El 'president' Torra se ha hecho suyo el mandato del Parlament, de que la figura es necesaria para garantizar el éxito de las conversaciones", ha apuntado. Y sobre si se trata de una condición sine qua non, no se ha movido de la idea de "garantizar el éxito de la mesa de negociación, y con el máximo consenso político en la parte catalana".

La portavoz ha apuntado que en la reunión del Govern de la próxima semana se analizará un borrador con las cuestiones que la Generalitat quiere plantear en el orden del día de la reunión de la comisión bilateral para enviarlo al Gobierno para trabajar en esta cita, paralela a la mesa política, que ha de abordar cuestiones sectoriales y competenciales entre ambas administraciones.



El otro mediador

Preguntada sobre el demoledor informe del mediador especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema, Philip Alstom, sobre la situación de la pobreza en el conjunto del Estado, Budó ha afirmado que no ha sido abordada la cuestión en el Consell Executiu. "No hemos tenido ninguna consideración", ha afirmado al respecto.

Por otra parte, el Govern ha decidido mantener intacto el decreto de vivienda que ha remitido al Parlament pese a las consideraciones del Consell de Garanties Estatutàries sobre la inconstitucionalidad de algún precepto de este decreto.