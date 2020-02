El Gobierno no prevé que sea el Parlamento quien designe al presidente de la Agencia Efe

El Gobierno ha asegurado este martes que su compromiso con la Agencia Efe es "claro y nítido", de "absoluta independencia", si bien ha negado que forme parte de sus planes la reforma para que sea el Parlamento y no el Ejecutivo quien designe al presidente de Efe.

"Nuestro compromiso con la Agencia Efe es claro y nítido, de una absoluta independencia de la Agencia Efe respecto a la traslación de las noticias y las novedades que entienda que se tengan que plantear", ha indicado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero ha hecho estas declaraciones un día después de que el Ejecutivo anunciara la destitución del presidente de Efe, Fernando Garea, y el nombre de su futura sustituta, la periodista Gabriela Cañas.

La portavoz ha reconocido que el modelo de elección del presidente de la agencia pública no ha formado parte de la negociación del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, después de ser preguntada por el compromiso que adquirió la Comisión de la Ejecutiva Federal del PSOE en abril de 2018 a este respecto.

Entonces, poco antes de que prosperara la moción de censura, los socialistas se comprometieron a impulsar que el modelo de elección del presidente de Efe se haga por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados, con el objetivo de la "desgubernamentalización" de la agencia.

"No tengo el detalle de esa reunión del PSOE. Sí decirle que no ha formado parte de la conversación y del debate sobre el acuerdo de progreso que vincula a este Gobierno, y por tanto no hay ninguna cuestión que aportar en relación con en esta materia", ha declarado Montero.



"Amplio acuerdo parlamentario"

En enero de 2019, PP, Cs y Unidas Podemos firmaron un documento en el que se comprometían a la reforma legal necesaria para que la citada elección se hiciese mediante un "amplio acuerdo parlamentario". El objetivo de esa reforma era "preservar la neutralidad e independencia de los medios públicos de comunicación y garantizar a su gestor el apoyo de una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados". El PSOE no rubricó ese documento.

La ministra portavoz ha defendido que el Ejecutivo no tiene que "justificar" sus actitudes ni su posición con respecto a la garantía de independencia de Efe, porque, ha incidido, los hechos les "avalan": "Este Gobierno se caracteriza por otorgar absoluta independencia a todos los órganos que así lo son".

La portavoz ha agradecido a Garea, que ha estado 19 meses al frente de la agencia, su "magnífico trabajo" y que haya prestado "un servicio al conjunto del país y la sociedad", del que el Gobierno asegura estar orgulloso.