Teresa Rodríguez no seguirá al frente de Podemos Andalucía

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, no seguirá al frente de Podemos en Andalucía al haber decidido no presentar candidatura para revalidar su liderazgo en el partido 'morado' en la III Asamblea Ciudadana que la formación celebrará el próximo mes de mayo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.



La líder andaluza se centrará en poner en marcha 'Adelante Andalucía', marca que ya registró en el Ministerio del Interior el pasado mes de diciembre.



Teresa Rodríguez lleva meses trabajando para la construcción de este sujeto político propio de carácter andaluz, que pretende que siga la estela de la coalición Adelante Andalucía con la que concurrió junto a IU en las pasadas autonómicas.



La decisión de no seguir al frente de Podemos Andalucía se acordó el lunes pasado en una reunión celebrada en Madrid a la que acudieron la propia Rodríguez, Pablo Iglesias y el secretario Político y de Comunicación de Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, según ha adelantado 'El País'.



Está previsto que la propia Teresa Rodríguez anuncie oficialmente esta decisión durante una rueda de prensa prevista este juves, después de la reunión que la Ejecutiva de Podemos Andalucía ha celebrado este miércoles en dependencias del Parlamento autonómico para abordar precisamente su continuidad o no al frente de la formación.



Esta decisión se produce en un momento en el que el sector Anticapitalista, que colidera junto al eurodiputado Miguel Urbán, decidida previsiblemente el próximo 16 de febrero no participar en la III Asamblea Ciudadana Estatal del partido de marzo.



En una entrevista el pasado lunes en La Sexta, el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, daba por hecho la salida de Podemos del sector Anticapitalistas por la "incompatibilidad" de sus planteamientos políticos con los de la formación morada y, en concreto, por su rechazo a la entrada en el Gobierno de coalición con el PSOE.



"No hay por qué estar a la fuerza en un partido político si no estás de acuerdo con la línea política de ese partido", dijo Iglesias, quien además consideró "evidente" que Teresa Rodríguez quiere construir un partido progresista andalucista, algo que, a su juicio, es "legítimo". Eso sí, a continuación dejó claro que Podemos es una fuerza de ámbito estatal que va a seguir estando en todos los territorios.



La posible salida de Anticapitalistas, que se adoptará en la reunión de la Coordinadora Confederal --el órgano de dirección de este sector-- del próximo 16 de febrero, puede ser el paso previo a una posible salida del partido a nivel estatal, si así se decide en la Conferencia que los anticapitalistas celebrarán el 28 de marzo, el fin de semana después de la tercera Asamblea de Podemos.



Según explican las fuentes consultadas, los distintos grupos territoriales de la organización han mantenido debates a lo largo de las últimas semanas sobre este asunto y, según los sondeos iniciales, la decisión, por "mayoría clara", será la de no presentar ni candidatura a la dirección ni documentos en esa tercera asamblea, que convocó el secretario general, Pablo Iglesias, con un año de antelación.



Precisamente el responsable de Comunicación de Podemos Andalucía, el anticapitalista Pablo Pérez Ganfornina, denunció el pasado miércoles el "tutelaje", la "injerencia" y la "falta de democracia" de la dirección estatal, tras publicarse que se estaba impulsando desde Madrid una candidatura alternativa a Rodríguez para la asamblea autonómica de mayo.





Iglesias agradece su "lealtad" a Rodríguez

En política y en la vida los caminos a veces se separan. Gracias Teresa y gracias a tu gente por vuestra lealtad. Gracias por ayudarnos a hacer esto con madurez. Este adiós es un hasta luego. Desde espacios diferentes nos encontraremos defendiendo la justicia social. Suerte ? pic.twitter.com/ArxGW5EidO — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) February 12, 2020

