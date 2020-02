Aznar y Rajoy, entre los testigos del juicio de la caja b del PP

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy serán testigos a propuesta de las acusaciones populares en el próximo juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional en relación con la causa abierta por los llamados 'papeles' del extesorero del PP Luis Bárcenas que dejó al descubierto la existencia de una caja b de la que se financió el partido durante al menos 18 años.

Aún no hay fecha para la celebración del juicio pero la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha dado a conocer la prueba admitida a trámite, que es prácticamente toda la propuesta por las partes. Rajoy ya tiene experiencia como testigo, puesto que compareció en el juicio que se celebró por la llamada primera época de la trama Gürtel, entre 1999 y 2005. Aunque no debe guardar muy buen recuerdo, porque la sentencia que permitió la moción de censura que le apartó el Gobierno no le creyó y, pese a sus palabras, declaró la existencia de la propia caja b.

Precisamente fruto de las palabras del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, el procedimiento se reabrió en el Juzgado Central de Instrucción número 5 para profundizar en lo que declaró sobre el pago de donaciones al partido por parte de empresarios para resultar beneficiarios de contratos en los ministerios de Fomento y Medio Ambiente.

Esa parte sigue en instrucción y el caso de los papeles de Bárcenas, por la contabilidad manuscrita que durante años llevó el extesorero quedó prácticamente reducida a las obras de la sede del partido, en la madrileña calle de Génova, presuntamente pagados en dinero negro.