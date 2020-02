Aragonès anuncia que formará parte de la mesa de diálogo

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este martes que formará parte de la delegación del Govern que asistirá a la mesa de negociación entre gobiernos.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha afirmado que "lo más natural y lógico" es que él acuda a la mesa de diálogo y ha explicado que el resto de la delegación catalana se tiene que hablar con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el resto del Ejecutivo.

Aragonès ha afirmado que se tiene que tener en cuenta quien asistirá por parte del Gobierno central y ha defendido que la delegación debe ser paritaria para que estén representados ERC y JxCat de manera equitativa, y para que haya el mismo número de miembros de cada gobierno.

Sobre la exigencia de Torra de que haya un mediador internacional en la mesa de negociación, el dirigente republicano ha insistido en que el independentismo no puede "desaprovechar esta oportunidad" de diálogo con el Gobierno, y que la presencia de un relator no es imprescindible, aunque considera que sería positivo.

Así, ha llamado a JxCat a estar a la "altura de la responsabilidad" del momento para no bloquear la mesa de negociación si el Gobierno no acepta un mediador, y se ha mostrado convencido de que esto no ocurrirá. "Estoy convencido de que no desaprovecharemos la oportunidad ninguno de nosotros", y ha explicado que ERC votó en el Parlament a favor de una moción que pide que la mesa de diálogo requiera de un mediador porque nunca votarán que pueda reducir la fuerza del independentismo en la negociación con el Estado.



Cumplir el acuerdo

Preguntado por si ERC apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Aragonès ha advertido de que, si el PSOE quiere un nuevo pacto para sacar adelante las cuentas, "primero se tiene que cumplir el acuerdo" de investidura que fija la mesa de diálogo.

Considera que esta mesa necesita tiempo porque no se llegarán a acuerdos en la primera reunión, pero ha sostenido que para que ERC se pueda plantear no rechazar los PGE la mesa debe funcionar: "Lo veremos con la propia puesta en marcha, si va funcionando o no, y el calendario".

Sin embargo, ha avisado de que esto no es suficiente y que también tendrán en cuenta el contenido de los PGE: "Que nadie se piense que habrá un cheque en blanco a los PGE independientemente de su contenido. El contenido se tendrá que negociar y mucho. Para nosotros, al lado de avanzar en la resolución del conflicto, estamos por velar por el día a día de la gente".

Sobre las bajas de empresas en el Mobile World Congress (MWC) por el coronavirus, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía ha explicado que están en "plena coordinación" con GSMA, y ha subrayado que el sistema sanitario catalán está preparado para atender cualquier emergencia.

Aragonès ha reiterado que la opción de cancelar el congreso no está sobre la mesa y ha considerado que las ausencias se deben más a una "epidemia de miedo que no a una epidemia médica".