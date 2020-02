La corriente alternativa de Ciudadanos pide autocrítica

La plataforma 'Ciudadanos Eres Tú', que agrupa a la corriente crítica del partido encabezada por Francisco Igea, ha celebrado este viernes un acto en Madrid en el que han exigido a la cúpula naranja "autocrítica" y eliminar el modelo del "hiperliderazgo" mediante una reforma estatutaria.

"Una organización que está estructurada para el hiperliderazgo, que está estructurada de una manera en la que no existen contrapesos (...) está destinada a volver a equivocarse", ha declarado Francisco Igea, quien ha opinado que Ciudadanos pecó "de egoísmo" y se olvidó "de la gente" cuando vio la posibilidad de alcanzar el poder.

El vicepresidente de Castilla y León ha argumentado que un partido que "se diseña para alcanzar el poder" es uno "en el que las minorías se silencian", y ha agregado: "Si hacia afuera somos los más fieles defensores de la libertad de prensa no podemos censurar a cualquiera que dice una cosa en una red social".

Al acto, celebrado en la Fundación Diario Madrid, han acudido unas doscientas personas, entre ellas representantes de Galicia, Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Canarias, Madrid, Aragón y Melilla.

'Ciudadanos eres tú', que se presentó el 31 de enero con un acto en Barcelona, presentará una enmienda a la totalidad al borrador de Estatutos de la gestora, con el propósito de "cambiar el rumbo del partido sin generar odio" y "pidiéndole a la gente que vuelva".

"No puede ser que cada vez que una persona discrepa se le diga: 'Preséntate y si no ganas te vas'", ha apostillado el vicepresidente de Castilla y León, quien exige que Ciudadanos "no persiga al disidente" y adopte una auténtica "democracia interna".

Sin embargo, Igea ha evitado criticar el liderazgo de Inés Arrimadas, y ha dicho: "Si alguien espera encontrarme hablando mal de Inés Arrimadas, puede esperar sentado".

"Es necesario tener un buen piloto, y lo tenemos (...) pero también necesitamos un buen coche", ha explicado el vicepresidente castellanoleonés, quien espera "convencer" a Arrimadas, "una excelente candidata", de la necesidad de cambiar de modelo para levantar a un partido al que muchos ven "humillado" y "vencido".

Cuando el público ha aclamado a Igea al grito de "presidente, presidente", él los ha acallado diciendo: "No es el momento".

Respecto a las alianzas con el PP propuestas por Arrimadas en Galicia, País Vasco y Cataluña, Igea ha argumentado que en ninguno de los casos "cambiaría nada sustancial", ante la improbabilidad de conseguir una mayoría suficiente para gobernar, por lo que se ha preguntado cuál sería "el beneficio político" de la operación.

Asimismo, ha pedido reflexionar sobre si la "estrategia de tener pactos sólo con una parte" es "responsable o no".

En el acto también ha intervenido el exdiputado canario en el Congreso Saúl Ramírez, quien ha advertido de que los hiperliderazgos amenazan con convertir el partido en "una secta" dirigida por "un pensamiento único", y ha denunciado que en la formación hay "afiliados de primera y afiliados de segunda".

Por último, se han dirigido al público la diputada autonómica madrileña Marta Marbán, quien ha celebrado la oportunidad de "debatir ideas" y "confrontar los distintos modelos" de partido, y la exsecretaria de Programas de Cs en Galicia María Ángeles Fernández, que ha criticado que en Cs "no existe la separación de poderes".