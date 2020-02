El recurso del Parlament en defensa de Torra genera un nuevo conflicto en el soberanismo

El recurso del Parlament contra la inhabilitación del 'president' de la Generalitat, Quim Torra, como diputado, elaborado por los letrados de la Cámara catalana ha generado la enésima confrontación interna entre sectores del independentismo. Al conocerse hoy el contenido inicial del texto, que dejaba claro que la "praxis" lleva a pensar que si Torra no es diputado deja de ser 'president', se produjo un nuevo incendio e indignación en JxCat -en cuyo seno se desconocía el contenido de este recurso ya presentado al Supremo-. Horas más tarde, en una nota aclaratoria, los mismos juristas trataban de hacer encaje de bolillos y afirmar que lo dicho por ello no significa que necesariamente Torra pierda la condición de 'president'. Finalmente, para deshacer el embrollo a pocas hora de una votación en el Parlament al respecto, se supo que los letrados no pedirán medidas cautelares al Supremo (que ya rechazó las de Torra). Es decir, que la polémica referencia al cargo de president no se incluirá en el recurso al Alto Tribunal.

La polémica comenzó a primera hora al conocerse el escrito que se presentó ante el Tribunal Supremo el 16 de enero, y que se elaboró tras un acuerdo de la Mesa del Parlament. En él los letrados señalaron que esta inhabilitación a ordenes de la Junta Electoral podía poner en riesgo la Presidencia de la Generalitat: "La condición de diputado es, por tanto, requisito necesario para ser Presidente de la Generalitat y, a pesar de que la norma no lo diga expresamente, es posible interpretarla en el sentido que esta condición no solo actúa en el momento de la elección, sino que ha de mantenerse mientras se desarrolle el cargo. De hecho, esto es lo que demuestra la praxis institucional y parlamentaria seguida hasta ahora en el Parlament catalán". Unas interpretaciones en las que insisten Cs y el PPC, que ya se dirigen a Torra como "expresidente" porque, a su juicio, la pérdida de la condición de diputado implica la pérdida de la Presidència de la Generalitat.

Sin embargo, tres diás antes, el 13 de enero, los letrados habían hecho un informe sobre los efectos del acuerdo de la JEC del 3 de enero de inhabilitar ya a Torra. En ese momento los servicios jurídicos de la Cámara catalana indicaron que, aunque se retirara el escaño a Torra, podría continuar al frente de la Generalitat: "Hay elementos suficientes, tanto a partir de una interpretación sistemática de las normas que regulan la institución de la Presidència, como de naturaleza lógica y gramatical, para considerar que el eventual cese en el cargo de diputado por causa de incompatibilidad no afectaría a su continuidad en el cargo de presidente de la Generalitat", apuntaron en aquel documento.

Ayer por la tarde, al darse a conocer el contenido del recurso y la disparidad con el informe elaborado previamente, el letrado Antoni Bayona emitió en solitario una nota en la que sostuvo que el recurso contempla la "duda interpretativa que existe sobre si el Estatut exige o no que el 'president' de la Generalitat tenga que tener necesariamente la condición de diputado". "En ningún caso se ha afirmado en esta petición de medidas cautelares que mantener la condición de diputado era indispensable para ser 'president'. No hay, por lo tanto, ninguna contradicción con lo que mantiene el informe jurídico emitido el 13 de enero", defendió, y apostilló que "decir que 'se puede interpretar' no quiere decir que se tenga que interpretar necesariamente así". Bayona hurgó también en la necesidad de suspender el acuerdo de la JEC "para que no se produzca inseguridad jurídica" y reivindicó que expuso esta "estrategia jurídica" para conseguir la suspensión de la orden de la JEC y permitir que Torra pueda mantener el acta de diputado.

Por un defecto de forma, ha de ser el pleno el que vote el recurso en defensa de Torra. Lo hará este miércoles. Durante horas, JxCat no aclaró el sentido del voto pero al conocerse que se modificará el recurso (no habrá petición de medidas cautelares) los posconvergentes votarán favorablemente.



Fricciones

El embrollo generó la enésima fricción entre JxCat y ERC en el Parlament. Los posconvergentes afirmaron en privado que no les sorprende la actuación de los letrados, al frente de los cuales está el exsecretario general de ERC, Joan Ridao. JxCat alegó que siempre ha considerado que la pérdida de la condición de diputado de Torra lo deja, según las propias palabras del 'president', a la "intemperie" respecto al mantenimiento del cargo institucional. Aquí, pues, no difieren del recurso elaborado por los letrados.

La nueva controversia reveló también una vez más la tensión creciente entre juristas y políticos de signo soberanista, porque fuentes de los letrados acusaban a JxCat de hacer interpretaciones negativas respecto al informe y el recurso.