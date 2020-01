JxCat dejará vacío el escaño de Torra

El grupo de JxCat en el Parlamento de Cataluña ha decidido que ningún miembro de su candidatura sustituya al presidente del Govern, Quim Torra, como diputado en la Cámara catalana, algo que ha acordado en una reunión de este miércoles.

Lo ha anunciado en rueda de prensa el diputado de JxCat Albert Batet, junto a los también diputados Teresa Pallarès y Jordi Munell, después de que Torra haya anunciado que convocará elecciones una vez el Parlament apruebe los Presupuestos de 2020.

Preguntado por si JxCat acepta que Torra no pueda votar en el pleno del Parlament, ha replicado: "Nosotros no lo aceptamos, pero no depende de si lo aceptamos o no. Lo dijo el presidente del Parlament", el republicano Roger Torrent, en el pleno del lunes, ha lamentado.

Batet ha afirmado este miércoles que su formación "no dejará de apelar a la unidad electoral" con ERC, a pesar de haber acusado hoy mismo a su socio de gobierno de deslealtad, y ha reconocido en tono irónico que "dos no se dan un beso si uno de ellos no quiere".

Además, Batet ha elogiado la actitud Torra, quien en una declaración institucional realizada este mediodía ha afirmado que convocará elecciones después de que hayan sido aprobados los Presupuestos de la Generalitat para 2020.

"Torra -ha subrayado- ha actuado con responsabilidad y honestidad, a la altura de las circunstancias y con sentido de Estado, pero también como firme defensor de la unidad independentista".

Según Batet, "la no defensa de la condición de diputado de Torra por parte de ERC ha sido la gota que ha colmado el vaso", y esto, ha explicado, ha llevado a constatar que "no había suficiente lealtad y confianza" como para dar continuidad a la legislatura.

Ha recordado, en este punto, que la falta de confianza entre ambos socios ya se inició el 30 de enero del 2017 cuando no se pudo producir la investidura del expresidente Carles Puigdemont, y que los desacuerdos también se evidenciaron al prever la respuesta institucional a la sentencia del "procés", y ahora mismo con la pérdida del acta de diputado de Torra.

"La legislatura en estas condiciones no tiene más recorrido, hace falta que los catalanes vuelvan a las urnas", ha destacado Batet, que ha atribuido al "sentido de responsabilidad" de Torra y de JxCat que puedan ser tramitados finalmente los Presupuestos.