El Gobierno frena la 'república digital catalana' con el apoyo de Cs y PP

El Gobierno ha logrado que la Diputación Permanente del Congreso convalidase este martes el decreto ley contra la 'república digital' gracias a los votos del PP y Ciudadanos, mientras que sus aliados de Unidas Podemos han optado por la abstención y sus demás socios potenciales para la investidura de Pedro Sánchez han votado en contra.

Así, la norma que el Consejo de Ministros aprobó coincidiendo con el arranque de la campaña electoral y en plenas protestas por las sentencia del procés en Cataluña ha sido convalidada con los votos a favor de los diputados socialistas, 'populares' y 'naranjas', a los que se sumó también Ana Oramas, de CC.

En contra del decreto ley han votado los independentistas de ERC y Junts, que han intentado que el PSOE retirara el texto antes de la votación, pero también el PNV, EH Bildu y Compromís, cuyos votos serán cruciales para la investidura del aspirante socialista a La Moncloa. También Vox ha rechazado convalidar el texto.

Mientras el PP y Cs apoyarán el decreto del Gobierno, su socio Unidas Podemos, que ha acordado una coalición con el socialista Pedro Sánchez que ahora necesita de apoyos parlamentarios, se abstendrá después de plantear una serie de cambios para que cuente con mayores garantías, según han informado desde la coalición.

El viraje en la postura de Unidas Podemos se debe a que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que tendrá en cuenta "algunas de las propuestas" que han hecho los grupos en la Diputación Permanente y ha dicho que se podrá seguir trabajando en estas cuestiones en la próxima legislatura.

La ministra, en su intervención final, ha defendido que la norma respeta el ordenamiento jurídico después de que varios grupos hayan puesto en duda su constitucionalidad.

Un día antes de la reunión entre los equipos negociadores de ERC y el PSOE para la investidura, la diputada republicana Montserrat Bassa ha dicho al PSOE que haría bien en retirar su real decreto "no por un pacto" sino por "pura democracia".

"No tenemos claro adónde quieren llegar", ha asegurado Bassa, que ha avisado a los socialistas de que "no habrá estabilidad mientras no se aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política".

También la portavoz de Junts pel Cat, Laura Borràs, ha lamentado que "de manera precipitada y con suma frivolidad" el Gobierno en funciones pretenda convalidar un real decreto que, en su opinión, es un "un golpe de estado digital".