Calvo subraya que la reunión con ERC de este jueves será de "partido a partido"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Clavo, ha subrayado este martes que la reunión entre el PSOE y ERC prevista para el próximo jueves será de "partido a partido" y tendrá como objetivo "encontrar alguna salida para tener investidura y arrancar la conformación de un Gobierno".

"Nos vamos a sentar de partido a partido", el PSOE y ERC, ha reiterado en varias ocasiones en el transcurso de unas declaraciones a su llegada a un acto de España Global.

"El jueves, a las cinco, se sientan dos partidos y se sientan los cargos orgánicos de los partidos", ha remachado.

Por otra parte, Calvo ha explicado que el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, y ella mantienen "una línea constante y fluida, de siempre, que es lo que nos toca como vicepresidentes y ahí intentaremos poner todo de nuestra parte, no va a faltar la buena intención".

No obstante, ha subrayado que, cualquier cosa se hará "como siempre, con la legalidad en la mano y con la política también, hace mucha falta política en el buen sentido de la palabra de encuentro con el diferente".

Preguntada si se abordará la cuestión de la autodeterminación, Calvo ha sido directa: "La autodeterminación no está nunca. La autodeterminación no esta en nuestra Constitución. No hay más vueltas que dar".

En cualquier caso, ha reiterado que a la reunión convocada para el jueves a las 17.00 horas en el Congreso de los Diputados, el PSOE asistirá "con la mejor voluntad de formar Gobierno pronto" y con "la Constitución en la mano, intentar abrir un nuevo momento para Cataluña".