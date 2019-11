'Vivas a Franco' en el primer 20-N con el dictador fuera del Valle de los Caídos

Solo al final, cuando la misa había terminado y los fieles comenzaban a salir de la basílica del Valle de los Caídos, un hombre recordó al ausente.

"¡Viva Franco!", gritó.

"¡Viva!", le siguieron varias personas.

"Qué hijos de puta, coño", murmuró el hombre. Era obvio que se refería al Gobierno socialista, que hace algo más de 20 días exhumó, por fin, el cadáver del dictador de su tumba de Estado, donde llevaba enterrado junto a sus víctimas desde su muerte, hace exactamente 44 años. "Me he dado el gustazo", confesó el nostálgico, agarrando con fuerza el brazo de otro asistente a la misa, a la que asistieron unas 400 personas.

Es 20 de noviembre y Franco ya no está aquí. El espacio que ocupaba su tumba está cubierto por el mismo suelo de mármol que recorre la enorme basílica del Valle de los Caídos, pero eso no impidió que decenas de personas se arrodillaran y santiguaran ante la extumba, pusieran flores y gritaran "¡Viva Franco!".

El servicio religioso, aun así, transcurrió sin apenas incidentes. Pese a lo extraordinario de la escena, con casi medio centenar de personas orando por un dictador al lado del lugar en el que fue primero enterrado y después exhumado, todo tuvo un aire de normalidad, casi rutinario. Más allá, claro, de que para entrar en la Basílica había que pasar por un escáner, que había guardias civiles fuera de la iglesia y trabajadores de seguridad privada en el interior, y de que se pudiera ver algún saludo fascista. Tampoco tantos.

"Oramos por los difuntos José Antonio y Francisco, y por todos los caídos", dijo uno de los monjes benedictinos al comienzo del servicio, justo enfrente de la tumba de José Antonio Primo de Rivera, fallecido un 20 de noviembre, como Franco, cuyo féretro el Gobierno también quiere trasladar, pero dentro del Valle, porque el fundador de Falange, a diferencia del dictador, que ahora descansa junto a su esposa en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo), sí fue una víctima de la guerra civil.

Aunque pueda sonar extraño que uno de los benedictinos argumentase durante la misa que la guerra fue "por una España mejor", nada impide a los monjes recordar a Franco y a Primo. Otra cosa es exaltar al régimen, como intentaron hacer cuatro personas que se colocaron frente a la tumba del fundador de Falange y entonaron el 'Cara el sol'. Varios guardias civiles les tomaron los datos y les pidieron que abandonaran el recinto, y aunque hubo alguna resistencia, al final lo hicieron.

Después, solo quedó el lamento. Por ejemplo, tres hombres de avanzada edad hablando de lo "injusto que es todo" para ellos. Cómo son identificados: "Te llaman facha, pero los perroflautas no saben lo que significa facha. ¡No lo saben!". Cómo han renunciado a disfrutar de sus símbolos en el espacio público: "El aguilucho, como dicen ellos, tiene cientos de años". Y cómo se ha comportado la Iglesia Católica durante el complejo y largo proceso de exhumación del dictador, en el que se ha colocado de perfil, dejando claro que asumiría la decisión del Gobierno si venía, como vino, respaldada por el Tribunal Supremo: "Franco salvó a muchos sacerdotes y luego mira cómo se lo ha pagado el Belcebú que tenemos en el Vaticano".

Porque "aquí", recordaron, los únicos que han "defendido al Generalísimo" han sido los benedictinos, y en especial su prior, Santiago Cantera, que hasta el último momento opuso resistencia a la exhumación, amenazando incluso con no dejar entrar a la basílica al dispositivo que sacó el cadáver. No está claro cuánto durará la orden en el Valle. El Gobierno sopesa sacar a los monjes del recinto, aunque la decisión, explican en la Moncloa, todavía no está cerrada. De momento, ya sin Franco, continúan las misas. Y alguno se da "el gustazo".