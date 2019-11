La sentencia de los ERE llega hoy con peticiones de hasta ocho años de cárcel

Veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía conocerán este martes si la Audiencia de Sevilla los condena o absuelve de los delitos que les atribuye Anticorrupción, para los que pide en algunos casos hasta ocho años de cárcel, en tanto que para el expresidente Manuel Chaves pide 10 años de inhabilitación y para su sucesor, Juan Antonio Griñan, 6 de años de prisión.

La Fiscalía acusa a dos expresidentes, siete exconsejeros, dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta.

Todos están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas sin que hubiera "ningún control" sobre ellos, según Anticorrupción.

En el auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016, el juez Álvaro Martín exculpó a 24 ex altos cargos y continuó la causa contra 26, reducidos a 22 después de que la Audiencia Provincial estimase los recursos presentados por Gonzalo Suárez, ex viceconsejero de Innovación; Justo Mañas, ex viceconsejero de Empleo; Daniel Rivera, ex director general de Trabajo; y Antonio Valverde, ex director general de IDEA.

Durante el juicio, además, se retiraron las acusaciones contra Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda, al que la Fiscalía imputaba un delito de prevaricación.