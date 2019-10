Colau ve "indignante" la sentencia de la violación grupal de Manresa

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado este jueves que la sentencia a los procesados por violar por turnos a una menor de 14 años en Manresa (Barcelona) es "indignante" y que "no es abuso, es violación".



La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por un delito de abuso sexual a cinco de los seis procesados por violar por turnos a la menor, a quienes la Fiscalía acusaba de agresión sexual al entender que la víctima fue intimidada.



En un tuit, la alcaldesa ha señalado que "la Justicia patriarcal no quiere entender que solo SÍ es SÍ" y que una niña de 14 años "inconsciente fue violada en grupo".



"No soy juez y no sé cuantos años de prisión merecen, lo que sí se es que ¡No es abuso, es violación!", ha escrito indignada Ada Colau.



Para el tribunal, los hechos deben ser calificados de abuso porque la víctima se encontraba "en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía" y sin poder "determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales" con los procesados, quienes no tuvieron que emplear "ningún tipo de violencia o intimidación" contra ella.





No soy juez y no sé cuantos años de prisión merecen, lo que sí sé es que ¡No es abuso, es violación!https://t.co/ojteXw36J9 — Ada Colau (@AdaColau) October 31, 2019