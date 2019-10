Batet expulsa a una parlamentaria de Vox tras una trifulca con Ciudadanos

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expulsado este martes a la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, tras llamarle al orden por tres veces después de una trifulca con Ciudadanos.



En el comienzo de la sesión de la Diputación Permanente del Congreso que este martes debate tres decretos-leyes, Batet ha pedido a los diputados de Vox que se retirasen de los asientos de la sala que acoge las sesiones de este órgano parlamentario, la Sala Constitucional, pues no eran los que les corresponden.



Olona y los demás integrantes de Vox con presencia en la Diputación se habían sentado en los que habitualmente ocupan los diputados de Cs.





Hoy he pedido en la Diputación Permanente del @Congreso_Es que se debatiera la solicitud de @vox_es de tramitar la petición al Gobierno de solicitud del estado de excepción. Decisión de la Presidenta: expulsión. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 22, 2019

La secretaria general de Vox se ha negado a moverse, lo que ha llevado al secretario general del grupo de la formación naranja, Miguel Gutiérrez, a decir que serían ellos los que se cambiarían de escaños.y ha pedido la palabra a Batet, que no se la ha dado porque no había lugar a ningún debate.Tres veces ha llamado al orden la presidenta del Congreso a la diputada de Vox y por ello, en cumplimiento del reglamento, ha pedido que saliera de la sala.La secretaria general de Vox, en pie, ha seguido hablando aunque no tenía la palabra, lo que ha obligado a una ujier del Congreso a acercarse a ella para pedirle que le acompañara. Tras unos minutos, todos los diputados de Vox han abandonado la sala.