Casado exige a Sánchez que restablezca "la ley y el orden de inmediato" en Cataluña

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que rompa "hoy mismo" los acuerdos del PSC en 40 ayuntamientos con ERC y JxCAT, si quiere que los populares mantengan la unidad de partidos, y que "ponga orden ya" en Cataluña.

En la inauguración de la XXV Intermunicipal del PP en Valladolid, bajo el lema "La España que suma", ha enviado un "aviso urgente" al Gobierno en funciones para que restablezca "la ley y el orden de inmediato" en Cataluña y rompa "con Torra y con Junqueras y aquellos que jaleen la violencia".

"El PP no puede seguir apoyando la unidad de criterio de los constitucionalistas si con un una mano nos piden apoyos y con otra abren la puerta a seguir pactando" con los independentistas, ha advertido.

Para Casado es "muy preocupante" que los socialistas no rompan sus pactos con los independendistas y que "contemporicen" con ellos en la Generalitat, lo que considera un cálculo electoral para el 10N, y ha dicho que él no cree en "la estrategia del poli bueno y el poli malo" para intentar dividir a estos partidos y sus líderes.

"Estamos hartos del 'seny' y 'rauxa' lo que queremos es orden y convivencia", ha proclamado.

Por eso, ha exigido que se ponga "orden ya" en Cataluña "con proporcionalidad, pero con eficacia y firmeza", no solo con la ruptura de los pactos, sino aplicando la Ley de Seguridad Nacional.

También ha insistido en reclamar que el Gobierno envíe un requerimiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como paso previo a aplicar el 155 y que la Fiscalía lleve ante los tribunales a los jóvenes "de la kale borroka" en Cataluña, que "claro que tiene que ver" con la que se produjo en el País Vasco.

Tras iniciar su intervención con recuerdo a las víctimas del cáncer de mama, en el día internacional de lucha contra esta enfermedad, Casado ha asegurado estar "preocupado", ante los altercados en las protestas por la sentencia del procés. "Me duele España y me duele Cataluña", ha constatado.

Y aunque ha garantizado que un partido "de Estado" como el PP debe mantener la unidad de acción con el Gobierno, ha lanzado varios avisos a Sánchez ante una situación que ve "desbordada" y le ha reclamado que diga "claramente" que rechaza cualquier consulta de autodeterminación.

Además, ha contrastado la actitud de Sánchez con la de los Gobiernos del PP, un partido que "sabe enfrentarse a la situación sin que le tiemblen las piernas" para aplicar la ley, porque no se puede ir "siempre un paso por detrás" y tener a los efectivos policiales "replegándose".

De hecho, ha atribuido al PSOE el "retraso" en la aplicación del artículo 155 en 2017 y a Ciudadanos que su aplicación fuese "limitada en el tiempo" solo para convocar elecciones, y ahora "pretenden marcarnos la agenda", ha recriminado a la formación naranja.

También ha reprochado a Ciudadanos no haber querido integrar la coalición España Suma y ha pedido a quienes no le votaron el 28A que lo que el partido de Albert Rivera "no quiso unir" con esa alianza lo unan ahora ellos en las urnas en las elecciones del 10 de noviembre.