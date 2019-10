Torra atribuye la violencia a "infiltrados"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho un llamamiento a "parar ahora mismo" los actos vandálicos que se ha producido también esta noche en Barcelona para evitar que estos incidentes dañen al independentismo, a la vez que ha alertado sobre "grupos infiltrados" en estos disturbios.

Tras una segunda noche de disturbios en Barcelona, Torra ha hecho un llamamiento a la "serenidad" y ha espetado: "Esto se debe parar ahora mismo. No hay ninguna razón ni justificación para un acto vandálico".

El presidente ha querido dejar claro que el movimiento independentista "no es ni ha sido violento", y que "siempre" ha condenado la violencia, y ha llamado a cesar las actitudes violentas.

El presidente ha asegurado que las protestas independentistas siempre han sido "pacíficas y cívicas", porque este talante hace que "no perdamos la razón", ha advertido.

Acto seguido, ha apelado a no permitir que actos provocados, según él, por "grupos de infiltrados y provocadores" dañen la imagen del independentismo. "No debemos caer en la trampa que nos ponen (...). No toleraremos las provocaciones" por parte de unos pocos, ha dicho.

El presidente catalán ha tildado de "normal y bueno" que haya protestas ante una sentencia "aberrante", ha dicho en alusión al fallo del Tribunal Supremo que ha condenado a entre 9 y 13 años a los dirigentes independentistas.

"El 1 de octubre derrotamos al Estado sin destrozar nada. El independentismo construye, no destroza; no va contra nadie", ha añadido Torra, que ha pedido "serenidad, determinación, civismo y no violencia" en el escenario abierto tras la sentencia.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, el líder de ERC en prisión Oriol Junqueras, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont han publicado en Twitter comentarios en contra de la violencia y a favor de la movilización pacífica.

Oriol Junqueras ha escrito: "Este país es fruto de las luchas sociales, un país que costó mucho construir y coser. Necesitamos la república y nos necesitamos a todos y a todas. Nos necesitamos movilizados pero rechazando la violencia venga de donde venga. No nos dividirán ni caeremos en la trampa de la violencia".

"Hay hechos que no nos representan -ha escrito el presidente del Parlament-. Nuestro deber es aislar cualquier comportamiento violento. No nos podemos permitir abusos y agresiones policiales, que se deben perseguir y depurar. Pero también hemos de proteger el carácter cívico y pacífico de las movilizaciones".

El expresidente Puigdemont pregunta a sus seguidores en Twitter si vieron alguna vez "a estos incendiarios escondiendo urnas o imprimiendo papeletas".

"No estuvieron nunca entre nosotros -añade-. Derrotamos al Estado sin ninguna piedra, ningún fuego, ningún destrozo. No necesitamos la violencia para ganar, la necesita el Estado para derrotarnos. Serenidad, movilización y no violencia".