Grupos violentos protagonizan una nueva noche de disturbios en Barcelona

El centro de Barcelona se ha convertido en el escenario de una batalla campal por segunda noche consecutiva, tras la manifestación que han convocado esta tarde los CDR y que ha derivado en enfrentamientos entre grupos de manifestantes violentos y policía.



Los manifestantes han lanzado cócteles molotov contra los policías y cinco artefactos de pirotecnia contra el helicóptero policial durante los disturbios que se están produciendo esta noche en el centro de Barcelona, según han informado los Mossos d'Esquadra.



En las últimas horas, los enfrentamientos que tienen lugar en el centro de la capital catalana han ido subiendo en intensidad y a la quema de coches, motos, destrucción de andamios y numerosísimas barricadas y hogueras, se ha sumado el lanzamiento de cócteles molotov y de ácido a los agentes.

Catorce heridos y un detenido

Marchas por la libertad

Protesta en Madrid

{C}Después de concentrarse en la confluencia de la Gran Vía con la calle Marina, una parte de los manifestantes se han dirigido a la consejería de Interior, dondeapostados alrededor del edificio, que han respondido con varias cargas.Ante la respuesta policial,cercanas a la consellería de Interior y han levantado barricadas.Tambiéna, que han hecho arder coches situados cerca del lugar, con lo que se han repetido escenas de fuego en las calles como las vividas anoche en el paseo de Gràcia.{C}Los Mossos han pedido no acercarse a la zona de los disturbios y alertan de que algunos de los manifestantes, mientras camiones de los Bomberos intentan apagar algunas de las múltiples hogueras encendidas en la zona.En un intento de proteger la consejería de Interior, situada en la calle Diputación, los Mossos han recurrido a cargas y furgonetas de este cuerpo han recorrido a gran velocidad puntos como la plaza Tetuán para dispersar a los manifestantes.Los, han prendido fuego a algunas vallas de obra y han lanzado piedras y botellas a los agentes, a pesar de que otros intentaban evitar que adoptaran actitudes violentas.Tras un paréntesis en los enfrentamientos, que se han producido en céntricas avenidas y calles de Barcelona como la Gran Vía o el paseo de Sant Joan, la Policía Nacional también ha participado enLos manifestantes incluso han usado un contenedor de obra ypara usarlos en las barricadas y hogueras que han organizado en la calle, que han impregnado de olor a quemado el Eixample de Barcelona.Las hogueras levantadas en el centro de la capital catalana han causado momentos de. Uno de ellos ha bajado a la calle con un bebé en brazos, preocupado por que las llamas no alcanzaran su edificio, mientras otros han bajado de los portales para aparcar sus vehículos en otros lugares y evitar que las llamas de los contenedores los quemaran.También ha habido preocupación por la proximidad de las llamas a una gasolinera de la zona, lo que ha llevado a un operario a usar una manguera de ese establecimiento para intentar que el fuego no se acercara al lugar.Los enfrentamientos se han producido cuando la concentración convocada en la confluencia de la Gran Via con la calle Marina, hasta entonces pacífica y que-según la Guardia Urbana-, se ha trasladado frente al departamento de Interior.{C}En un primer momento, parte de los concentrados ha zarandeado las vallas que resguardaban las inmediaciones del departamento de Interior yy a proferir gritos que pedían la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch.El ambiente se ha tensado a partir de ahí y los concentrados han empezado a tirar botellas, latas y otros objetos, y han usado vallas de obra de la calle para pertrecharse. Los Mossos han optado entonces por ampliar el perímetro de protección del departamento y han hecho avanzar furgonetas para alejar a los manifestantes de la conselleria, y, que posteriormente han derivado en graves disturbios.durante la manifestación, al recibir el golpe de una lata lanzada, al parecer, por algún manifestante.El balance provisional de las protestas de este miércoles ha sido desegún han informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Mossos d'Esquadra.Once de los heridos han sido atendidos por el SEM enEl resto de los heridos contabilizados hasta las 22.00 horas han sido atendidos en Sils (Girona), Girona y Sallent (Barcelona), donde también ha habidoLa persona herida en Sils ha sido trasladadaal hospital y el resto de los heridos están siendo atendidos en centros sanitarios o ambulancias y todavía ninguno ha sido dado de alta.Mientras, unas 27.000 personas, según fuentes de Òmnium Cultural y la ANC, han llegado alpara confluir en Barcelona el viernes 18 de octubre, cuando se ha convocado una jornada de huelga contra la sentencia del "procés".Las cinco marchas, que han partido de Girona, Lleida, Tarragona, Tàrrega y Vic, han finalizado su primera etapa tras haber recorrido entre 30 y 40 kilómetros y haber provocadoque los Mossos d'Esquadra han ido cortando a su paso.El Servicio Catalán de Tráfico ha informado a lo largo del día de los diversos cortes de carreteras, entre las que destacan la AP-7, la A-2, la C-16, la C-17 y la N-II.Mientras, un millar de personas se han concentrado este miércoles en la Puerta del Sol en Madrid para manifestar su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña y pedir la libertad de los condenados.La protesta, convocada por la Coordinadora 25S, ha transcurrido de forma pacífica hasta que un grupo de personas que portaba banderas de España se ha acercado y se ha producido un conato de enfrentamiento que ha sido rápidamente resuelto por la Policía.{C}Durante la concentración también se han producido momentos de tensión cuando varios radicales de extrema derecha han irrumpido al grito de "En la manifestación se han exhibido pancartas con fotos de los líderes independentistas catalanes condenados, otras de apoyo a los Comités de Defensa de la República (CDR) y se han coreado consignas como "", "libertad, presos políticos" y "La Policía ha custodiado la plaza con más de una decena de furgonetas y efectivos antidisturbios se han desplegado por zonas aledañas para evitar cualquier altercado.