Los presos del 'procés': "La violencia no nos representa"

Los presos condenados por la sentencia del "procés" se han desmarcado este miércoles de los altercados de anoche en Cataluña y han subrayado que la violencia no les "representa".



Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han publicado en Twitter el mismo mensaje: "Todo el apoyo a las movilizaciones y a las marchas masivas y pacíficas. Ninguna violencia nos representa", han advertido.



El mensaje de los presos, que va acompañado de imágenes de movilizaciones pacíficas, llega después de los altercados provocados esta pasada noche por grupos minoritarios, una vez terminadas las principales movilizaciones.





Tot el suport a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques.

Cap violència no ens representa.

Junqueras pide acabar con la "represión"

El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras , ha pedido acabar con la "represión" y cree que la amnistía es el mejor mecanismo para iniciar un diálogo que haga posible una solución política a la situación de Catalunya "Difícilmente podremos entrar en una fase de negociación para llegar a una solución política del conflicto si sigue la represión y no se pone en marcha un mecanismo para", ha destacado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.Según Junqueras, la amnistía es el mejor mecanismo, destacando que es necesaria "para romper la espiral represiva del Estado e iniciar una fase de negociación que lleve a la solución del conflicto".; se arreglará con más democracia, como hemos dicho siempre", ha añadido el dirigente republicano, que no espera nada del Gobierno y le pide que lleven a la política un conflicto que, a su juicio, es político.Para Junqueras, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) no resuelve nada, y ha llamado a no rendirse y a movilizarse en la calle y en las urnas: